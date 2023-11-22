Moradores e empresários da Enseada do Suá são contra novo prédio do MPES

Após a coluna da jornalista Letícia Gonçalves revelar que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) estuda construir uma nova sede na Enseada do Suá, em Vitória, a Associação de Moradores, Empresários e Investidores do bairro (Amei-ES) manifestou-se contrária à iniciativa. Uma tomada de preços realizada no ano passado para a contratação do projeto arquitetônico da sede já indicava que o novo endereço seria na Avenida Capitão João Brandão, 220, bem perto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).

Em nota enviada na tarde desta terça-feira (21), o MPES confirmou que é lá mesmo que a obra deve ser realizada. O terreno pertence ao Ministério Público. A atual sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Santa Helena, seria utilizada para abrigar "outras unidades de trabalho do próprio MPES, localizadas em Vitória, instaladas em imóveis diversos e, entre eles, vários alugados". Os estudos, ainda de acordo com a nota do MPES, "estão em fase inicial e ainda dependem de diversas avaliações de planejamento e orçamento". Ouça a conversa completa!