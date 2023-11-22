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CBN e a Política

Moradores e empresários da Enseada do Suá são contra novo prédio do MPES

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 18:19

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

22 nov 2023 às 18:19
MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva
Após a coluna da jornalista Letícia Gonçalves revelar que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) estuda construir uma nova sede na Enseada do Suá, em Vitória, a Associação de Moradores, Empresários e Investidores do bairro (Amei-ES) manifestou-se contrária à iniciativa. Uma tomada de preços realizada no ano passado para a contratação do projeto arquitetônico da sede já indicava que o novo endereço seria na Avenida Capitão João Brandão, 220, bem perto do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES).
Em nota enviada na tarde desta terça-feira (21), o MPES confirmou que é lá mesmo que a obra deve ser realizada. O terreno pertence ao Ministério Público. A atual sede da Procuradoria-Geral de Justiça, no bairro Santa Helena, seria utilizada para abrigar "outras unidades de trabalho do próprio MPES, localizadas em Vitória, instaladas em imóveis diversos e, entre eles, vários alugados". Os estudos, ainda de acordo com a nota do MPES, "estão em fase inicial e ainda dependem de diversas avaliações de planejamento e orçamento". Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 22-11-23

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