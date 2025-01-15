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CBN e a Política

Marcelo X Vandinho: os prós e contras na disputa pelo comando da Assembleia

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 15 de Janeiro de 2025 às 19:53

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

15 jan 2025 às 19:53
Assembleia Legislativa
Assembleia Legislativa Crédito: Ricardo Medeiros
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa vai ser realizada no dia 3 de fevereiro e, embora apenas deputados estaduais possam votar para escolher quem vai comandar a Casa pelos próximos dois anos, o principal eleitor é o governador Renato Casagrande (PSB). O Palácio Anchieta, via de regra, tem muita influência sobre o parlamento e a maioria dos deputados integra a base aliada a Casagrande. Em 2023, foi graças à intervenção direta do governador que Marcelo Santos (então filiado ao Podemos) foi alçado à presidência. Agora, ele está em busca da reeleição e, nos bastidores, mais uma vez tem Vandinho Leite (PSDB) como possível concorrente, embora o tucano não se apresente como candidato. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 15-01-25

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