Marcelo X Vandinho: os prós e contras na disputa pelo comando da Assembleia

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa vai ser realizada no dia 3 de fevereiro e, embora apenas deputados estaduais possam votar para escolher quem vai comandar a Casa pelos próximos dois anos, o principal eleitor é o governador Renato Casagrande (PSB). O Palácio Anchieta, via de regra, tem muita influência sobre o parlamento e a maioria dos deputados integra a base aliada a Casagrande. Em 2023, foi graças à intervenção direta do governador que Marcelo Santos (então filiado ao Podemos) foi alçado à presidência. Agora, ele está em busca da reeleição e, nos bastidores, mais uma vez tem Vandinho Leite (PSDB) como possível concorrente, embora o tucano não se apresente como candidato. Ouça a conversa completa!