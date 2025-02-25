Lula diz que vem ao ES na semana que vem

O presidente Lula (PT) afirmou, nesta segunda-feira (24), que virá ao Espírito Santo na semana que vem. Ao discursar durante evento em Rio Grande (RS), o petista disse que tem percorrido o país e vai continuar a fazer isso, “inaugurar até fábrica de palito de fósforo”. Como exemplo, citou que esteve recentemente no Rio de Janeiro, nesta segunda (24) foi ao Rio Grande do Sul, semana que vem estará no Espírito Santo e depois, na Bahia. Lula não especificou qual agenda vai cumprir em terras capixabas. A presidente estadual do PT, deputada federal Jack Rocha, afirmou que o presidente deve vir após o carnaval. Ouça detalhes na participação da comentarista Letícia Gonçalves.