Luiz Carlos Ciciliotti é eleito presidente do Tribunal de Contas do ES

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz com destaque a notícia que o conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti foi eleito, na terça-feira (21), para ser o novo presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCES) para o biênio 2026/2027. A escolha ocorreu durante sessão do Pleno da Corte, em votação secreta entre os seis conselheiros. Ciciliotti vai suceder Domingos Augusto Taufner, que ocupa a presidência desde o início de 2024. Conforme já havia antecipado A Gazeta, Taufner decidiu não disputar a reeleição, abrindo caminho para uma nova composição no comando do Tribunal. Luiz Carlos Ciciliotti foi eleito como conselheiro do TCES em 2019, quando recebeu 27 dos 30 votos dos deputados estaduais.