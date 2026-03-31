Helder: "Lula disse que vai fazer o que puder para me ajudar a ser governador do ES"

Nesta edição do “CBN e a Política” , a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque que o pré-candidato a governador do Espírito Santo, o deputado federal Helder Salomão (PT) reuniu-se nesta segunda-feira (30) com o presidente Lula (PT). O líder petista confirmou apoio ao projeto eleitoral do parlamentar e, de acordo com Helder, ainda disse que vai fazer o possível para ajudá-lo.

"Lula disse: 'vou fazer o que eu puder para te ajudar a se tornar o próximo governador do Espírito Santo'. E mandou um abraço para o povo capixaba", relatou o deputado à comentarista Letícia Gonçalves. Ele já contava com o endosso das direções estadual e federal do Partido dos Trabalhadores, faltava apenas a bênção do presidente da República. Ouça a conversa completa!