Eleição em Guarapari: as cartas na mesa e um suspense no ar

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia que o cenário da disputa eleitoral em Guarapari em 2024 está quase definido. Um dos poucos suspenses é em relação ao destino do MDB, que tinha a pré-candidatura a prefeito do presidente da Câmara, Wendel Lima. Wendel desistiu de concorrer ao comando do Executivo municipal e, agora, o partido avalia em qual palanque subir. Mas os principais concorrentes já estão com todas as cartas na mesa. Alguns dos naipes chamam a atenção. O deputado estadual Zé Preto (PP), em 2022, fez campanha para Carlos Manato (PL) ao governo do Espírito Santo, com críticas pesadíssimas contra Renato Casagrande (PSB) — na época, Zé Preto era vereador e filiado ao PL. Após eleger-se para a Assembleia Legislativa, porém, ele passou a integrar a base aliada ao Palácio Anchieta. A coligação de Zé Preto, no pleito de 2024, conta com siglas e figuras muito alinhadas a Casagrande, como o próprio PSB e o ex-deputado federal Ted Conti, que desistiu de disputar a eleição para prefeito. Ouça a conversa completa!