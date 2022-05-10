César Colnago: "O candidato ao governo é Guerino Zanon"

Após a conversa com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, nesta segunda-feira (9), o ex-vice-governador César Colnago bateu o martelo: deixou oficialmente a disputa pelo governo do Espírito Santo para apoiar o ex-prefeito de Linhares Guerino Zanon, do mesmo partido. Colnago, por sua vez, pretende disputar o Senado. "O candidato a governador é Guerino. Sou candidato potencialmente a senador, vamos trabalhar para isso. Essa é uma decisão minha, do Kassab e do Zé Carlinhos (José Carlos da Fonseca Júnior, ex-presidente em exercício do PSD estadual)", afirmou o ex-vice-governador à comentarista Letícia Gonçalves. Ouça a análise.
CBN e a Politica - 10-05-22