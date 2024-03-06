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CBN e a Política

Capitão Assumção: os bastidores da votação sobre prisão do deputado do ES

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 06 de Março de 2024 às 17:40

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

06 mar 2024 às 17:40
Capitão Assumção está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa do ES
CAssumção está em seu segundo mandato na Ales Crédito: Diculgação Ales / Lucas S. Costa
Apenas quatro deputados estaduais votaram, nesta quarta-feira (6), para manter a prisão preventiva do deputado estadual Capitão Assumção (PL). Ele foi preso, preventivamente, em 28 de fevereiro, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por descumprir ordem do próprio Supremo.
Assim como o ex-deputado Carlos Von, Assumção, desde dezembro de 2022, tem que usar tornozeleira eletrônica e não fazer publicações em redes sociais. A última determinação não foi cumprida pelo deputado do PL. De acordo com a Constituição Estadual, parlamentares somente podem ser presos em flagrante de crime inafiançável e, ainda assim, a Assembleia Legislativa tem que ser notificada em até 24h e deliberar se a prisão deve ser mantida ou revogada.
Dos 29 deputados presentes, apenas quatro se manifestaram contra a revogação, e a favor da manutenção da prisão: Iriny Lopes (PT), Camila Valadão (PSOL), Tyago Hoffmann (PSB) e João Coser (PT). Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política. - 06-03-24

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