Capitão Assumção: os bastidores da votação sobre prisão do deputado do ES

Apenas quatro deputados estaduais votaram, nesta quarta-feira (6), para manter a prisão preventiva do deputado estadual Capitão Assumção (PL). Ele foi preso, preventivamente, em 28 de fevereiro, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por descumprir ordem do próprio Supremo.

Assim como o ex-deputado Carlos Von, Assumção, desde dezembro de 2022, tem que usar tornozeleira eletrônica e não fazer publicações em redes sociais. A última determinação não foi cumprida pelo deputado do PL. De acordo com a Constituição Estadual, parlamentares somente podem ser presos em flagrante de crime inafiançável e, ainda assim, a Assembleia Legislativa tem que ser notificada em até 24h e deliberar se a prisão deve ser mantida ou revogada.