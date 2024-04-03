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CBN e a Política

Câmara de Vitória arquiva processo contra Armandinho Fontoura

Ouça os comentários de Letícia Gonçalves

Publicado em 03 de Abril de 2024 às 16:47

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

03 abr 2024 às 16:47
Armandinho Fontoura, vereador de Vitória
Armandinho Fontoura, vereador de Vitória Crédito: Instagram/Reprodução
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que por 11 votos a 2, a Câmara de Vitória decidiu, na quarta-feira (3), arquivar o processo de cassação contra o vereador Armandinho Fontoura (sem partido). Não foi uma decisão de mérito, ou seja, os vereadores não decidiram se o colega deveria ou não perder o mandato, apenas entenderam que a Corregedoria da Casa perdeu o prazo para definir o destino do parlamentar.
Parecer da Procuradoria da Câmara datado de terça-feira (2) concluiu que a representação contra Armandinho deveria ter sido julgada em até 90 dias após a notificação do vereador. Passaram-se 10 meses e 23 dias e, até agora, nada. O vereador continua afastado do mandato por decisão judicial, mas livrou-se de um problemão na Câmara. Apenas Karla Coser (PT), que foi relatora do processo de cassação, e André Moreira (PSOL) votaram contra o arquivamento.
O presidente da Câmara, Leandro Piquet (PP), absteve-se, como determina o regimento interno. A decisão de arquivamento foi dele, seguindo o parecer da Procuradoria, e, depois, confirmada pelo plenário. Chico Hosken (Podemos), que ocupa como suplente a vaga de Armandinho, não votou. Karla considerou que a decisão da Casa foi política e renunciou à função de corregedora. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 03-04-24

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