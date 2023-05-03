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CBN e a Política

Câmara de Vitória aprova aumento de salário e de número de vereadores

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 03 de Maio de 2023 às 17:40

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 mai 2023 às 17:40
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória
Palácio Atílio Vivácqua, sede da Câmara Municipal de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
A Câmara de Vitória aprovou, nesta semana, o reajuste dos salários de vereadores e o aumento do número de parlamentares na casa de 15 para 21. As mudanças passam a valer a partir de 2025. Dos 14 vereadores presentes na sessão ordinária, dez foram favoráveis à proposta que cria seis novas cadeiras na Câmara e quatro foram contrários. Ausente devido a questões de saúde, Luiz Emanuel (sem partido) não registrou voto. Como a proposição modifica a Lei Orgânica, a matéria foi votada — e aprovada — em dois turnos. Era necessário que houvesse voto favorável de pelo menos dois terços dos vereadores, ou seja, 10 dos 15 parlamentares. A comentarista Letícia Gonçalves fala sobre o assunto nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 03-05-23

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