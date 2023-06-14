Assembleia do ES muda regra e ex-deputado Torino vai poder assumir cargo

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a notícia de que, no último dia 18 de maio, o ex-deputado estadual Torino Marques (PTB) foi nomeado no cargo de supervisor de Redação Integrada/Jornalismo na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O petebista havia disputado, em 2022, uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília, mas, após o desempenho tímido nas urnas, ficou sem mandato. O ex-parlamentar já atuou como apresentador de TV, radialista, produtor e redator. Mas, apesar da experiência no ofício, ao contrário do que informa o site da Assembleia, não é formado em Jornalismo. E aí residia o empecilho para que Torino assumisse o cargo. A Resolução 4.238/2015 exigia que o supervisor de Redação Integrada/Jornalismo tivesse formação superior em "Comunicação Social, Jornalismo ou congênere". Então o projeto de Marcelo Santos entrou em cena. Ouça a conversa completa!