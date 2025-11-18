Arnaldinho sobre ser vice de Ricardo: "Na política, temos planos A, B e C"

O objetivo do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, como se sabe, é disputar o governo do Espírito Santo em 2026. Mas, para isso, ele enfrenta diversos obstáculos. O fato de ainda não estar filiado a um partido é apenas um deles. A preferência do grupo do governador Renato Casagrande (PSB) pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) é o principal entrave. Assim, uma possibilidade começa a ser mencionada à boca miúda: e se Arnaldinho compusesse chapa com Ricardo como vice? Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves.