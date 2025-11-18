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CBN e a Política

Arnaldinho sobre ser vice de Ricardo: "Na política, temos planos A, B e C"

Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 18 de Novembro de 2025 às 11:20

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

18 nov 2025 às 11:20
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025 Crédito: Prefeitura de Vila Velha
O objetivo do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, como se sabe, é disputar o governo do Espírito Santo em 2026. Mas, para isso, ele enfrenta diversos obstáculos. O fato de ainda não estar filiado a um partido é apenas um deles. A preferência do grupo do governador Renato Casagrande (PSB) pelo vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) é o principal entrave. Assim, uma possibilidade começa a ser mencionada à boca miúda: e se Arnaldinho compusesse chapa com Ricardo como vice? Este é o assunto em destaque nesta edição do "CBN e a Política", com a comentarista Letícia Gonçalves.
CBN -CBN e a Política - 18-11-25.mp3

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