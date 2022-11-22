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CBN e a Política

Aliado de Casagrande critica apetite do PSB no governo do ES

Deputado estadual Marcelo Santos (Podemos) é um dos cotados para presidir a Assembleia Legislativa a partir de 2023

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 11:13

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

22 nov 2022 às 11:13
Sabatina CBN Vitória e A Gazeta com o candidato ao Governo do ES Renato Casagrande (PSB)
Renato Casagrande (PSB) Crédito: Fernando Madeira
Não é de hoje que o governador Renato Casagrande é considerado "um homem de partido", bastante fiel à sigla à qual pertence há muitos anos, o PSB. De vez em quando, a concessão de posições estratégicas a membros da legenda e a influência que caciques do PSB exercem no governo geram ruídos. Foi assim ainda antes do início da campanha eleitoral, quando deputados estaduais da base aliada demonstraram publicamente o descontentamento com ações governamentais que, na avaliação deles, serviram para aumentar o cacife do então titular da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional e Desenvolvimento Econômico (Sectides), Tyago Hoffmann. Este acabou, por fim, eleito deputado estadual. A Sectides, conforme o governador confirmou à coluna, vai ser desmembrada. Mas coube a outro aliado de Casagrande, o deputado estadual reeleito Marcelo Santos (Podemos), dar o recado: "O segundo turno foi importante para o governo identificar algumas falhas, não existe governo perfeito. Não se pode potencializar o partido (o PSB) sem nenhuma qualificação", afirmou o parlamentar à comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN e a Política - 22-11-22.mp3

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