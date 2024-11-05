A parceria entre o casagrandista Podemos e o Republicanos de Pazolini

O Podemos, que integra a base aliada ao governo Renato Casagrande (PSB), e o Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, estão cada vez mais próximos. As duas legendas fazem parte de grupos políticos distintos, mas unem-se em ocasiões pontuais, como na disputa por algumas prefeituras capixabas. Na semana passada, uma imagem chamou a atenção. Presidente estadual do Podemos, o deputado federal Gilson Daniel posou para uma foto ao lado de Pazolini e na companhia do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso. Pazolini e Republicanos, como se sabe, têm planos que não estão de acordo com os do grupo de Casagrande. O prefeito de Vitória, aliás, é considerado, nos bastidores, um possível candidato ao Palácio Anchieta em 2026, o que o colocaria em rota de colisão com o nome a ser apoiado pelo atual chefe do Executivo estadual. O encontro entre Gilson, Pazolini e Erick não é um retrato de uma aliança futura. É algo ocasional, como já mencionei, mas não deixa de ser sintomático. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.