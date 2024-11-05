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CBN e a Política

A parceria entre o casagrandista Podemos e o Republicanos de Pazolini

Os dois partidos firmaram alianças pontuais nas eleições de 2024 e seus líderes posaram juntos para foto

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 11:41

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

05 nov 2024 às 11:41
Gilson Daniel, Lorenzo Pazolini e Erick Musso
Gilson Daniel, Lorenzo Pazolini e Erick Musso Crédito: Instagram/@gilsondaniel1919
O Podemos, que integra a base aliada ao governo Renato Casagrande (PSB), e o Republicanos, partido do prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini, estão cada vez mais próximos. As duas legendas fazem parte de grupos políticos distintos, mas unem-se em ocasiões pontuais, como na disputa por algumas prefeituras capixabas. Na semana passada, uma imagem chamou a atenção. Presidente estadual do Podemos, o deputado federal Gilson Daniel posou para uma foto ao lado de Pazolini e na companhia do presidente estadual do Republicanos, Erick Musso. Pazolini e Republicanos, como se sabe, têm planos que não estão de acordo com os do grupo de Casagrande. O prefeito de Vitória, aliás, é considerado, nos bastidores, um possível candidato ao Palácio Anchieta em 2026, o que o colocaria em rota de colisão com o nome a ser apoiado pelo atual chefe do Executivo estadual. O encontro entre Gilson, Pazolini e Erick não é um retrato de uma aliança futura. É algo ocasional, como já mencionei, mas não deixa de ser sintomático. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves. 
CBN - CBN e a Política – 05-11-24.mp3

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