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CBN e a Política

A filiação de Bolsonaro ao PL e "aquele 1%"

Ouça a análise da jornalista e comentarista de Política, Letícia Gonçalves

Publicado em 16 de Novembro de 2021 às 11:08

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

16 nov 2021 às 11:08
Jair Bolsonaro, presidente da República
Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) avisou que a chance de se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto era de 99%, mas, como diz a canção, "aquele 1%...". A ida para o partido do Centrão, agendada para o próximo dia 22, acabou adiada. Nada que impedisse o ex-senador Magno Malta, presidente do PL no Espírito Santo, de embarcar para os Emirados Árabes integrando a comitiva presidencial. O ex-senador não tem cargo, logo, nenhuma missão oficial a realizar, mas tem publicado vídeos no Facebook registrando as atividades de Bolsonaro por lá, como o "encontro com Sua Alteza Xeque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, príncipe Herdeiro de Abu Dhabi".
CBN e a Politica - 16-11-21.mp3

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