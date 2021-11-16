A filiação de Bolsonaro ao PL e "aquele 1%"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) avisou que a chance de se filiar ao PL de Valdemar Costa Neto era de 99%, mas, como diz a canção, "aquele 1%...". A ida para o partido do Centrão, agendada para o próximo dia 22, acabou adiada. Nada que impedisse o ex-senador Magno Malta, presidente do PL no Espírito Santo, de embarcar para os Emirados Árabes integrando a comitiva presidencial. O ex-senador não tem cargo, logo, nenhuma missão oficial a realizar, mas tem publicado vídeos no Facebook registrando as atividades de Bolsonaro por lá, como o "encontro com Sua Alteza Xeque Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, príncipe Herdeiro de Abu Dhabi".