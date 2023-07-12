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CBN e a Política

A "estratégia de persuasão" de Marcos do Val revelada em mensagens

Ouça a conversa completa com a comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 12 de Julho de 2023 às 17:52

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

12 jul 2023 às 17:52
O senador Marcos do Val
O senador Marcos do Val Crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado
O celular do senador Marcos do Val (Podemos) foi apreendido pela Polícia Federal (PF) e as mensagens encontradas foram registradas em um relatório. Em conversas com o então deputado federal Daniel Silveira (PTB) ou em grupos de WhatsApp, como o “Amigas para a eternidade”, o parlamentar do Espírito Santo gabava-se de ter "o destino de dois presidentes" nas mãos e avisava que teria que se reportar à "inteligência americana" sobre o plano golpista no qual ele mesmo teria papel central. O Globo e Metrópoles tiveram acesso ao relatório. A comentarista Letícia Gonçalves trata do assunto nesta edição do CBN e a Política. Ouça a conversa completa!
O senador enviou uma nota à imprensa, nesta quarta-feira (12), em que criticou o vazamento das conversas constantes no relatório da PF e afirmou que jamais apoiou movimentos antidemocráticos. "Marcos do Val jamais endossou quaisquer discursos que pregassem a ruptura democrática, nem deu apoio a quaisquer movimentos nesse sentido", diz a nota, assinada pela assessoria de imprensa do parlamentar. "As notícias veiculadas hoje envolvendo o nome do senador Marcos do Val descontextualizam trechos de extensas conversas, distorcendo os fatos e atribuindo ao senador uma responsabilidade que não é dele."
CBN e a Política - 12-07-23

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