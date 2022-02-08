A Assembleia do ES e o passaporte vacinal eleitoral

O governo do estado conseguiu derrubar nesta segunda-feira (7), no plenário da Assembleia Legislativa, iniciativas de deputados que, em ano eleitoral, pretendiam votar a jato medidas populistas e discutíveis, do ponto de vista jurídico. Torino Marques (PSL) e Carlos Von (Avante) queriam que projetos de decreto legislativo contra o passaporte vacinal, que é a exigência de comprovante de que a pessoa tomou as vacinas contra Covid-19 para acessar bares e restaurantes, fossem votados em regime de urgência. Quando a votação ocorre nessa modalidade, os textos tramitam rapidamente, recebem pareceres orais nas comissões temáticas da Casa e praticamente não há debates sobre o tema. Ouça a análise da comentarista Letícia Gonçalves.