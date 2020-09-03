Seu dia precisa de mais tempo além de 24 horas? Saiba onde é a falha

No CBN e a Família, Adriana Müller convidou os ouvintes a refletirem sobre a maneira como estamos utilizando as 24 horas do nosso dia Crédito: Oladimeji Ajegbile/Pexels

Trabalho, família, estudos, tarefas de casa, tempo de descanso... Você faz parte do grupo de pessoas que sente que o dia precisa de mais de 24 horas? Esse é o assunto de Adriana Müller discute nesta edição do CBN e a Família. A comentarista convidou os ouvintes a refletirem sobre a maneira como estamos utilizando o nosso dia e explicou o que é preciso para melhor administrar o nosso tempo. Ouça!

Your browser does not support the audio element. CBN e a Família - 03-09-20

Esse cenário da administração do nosso tempo, explica Adriana, também foi potencializado por meio da pandemia do novo coronavírus e o isolamento social ao longo de meses. "De maneira gradativa, a gente já começa a perceber o relato de pessoas que dizem que queriam ter feito várias coisas durante o período mais intenso de isolamento e percebem que a rotina está 'voltando' e continuam sem ter feito o que tiveram tempo para fazer", analisa.