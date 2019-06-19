Sem "treta": saiba como lidar com parentes que você não tem afinidade

Estamos nos aproximando de um feriado prolongado, que para muitos, é sinônimo de reencontrar a família e aqueles parentes com quem temos pouca afinidade. Seja pela distância ou por algum desentendimento, é necessário ter “jogo de cintura” para evitar desarmonia e brigas familiares. Por isso, no quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller responde: parentes que não se identificam precisam ser amigos? Ou é preciso que todos fiquem juntos e mantenham a cordialidade para conservar a unidade da família?
"Por mais que nos sentimos exprimidos, temos sempre um espaço de manobra, ou seja, como saber se posicionar diante desse familiar. Em segundo, podemos focar nas qualidades que essa pessoa tem, se desprendendo dos pontos negativos. E ainda devemos entender: não dá pra mudar ninguém. Devemos aceitar isso", destaca.
Acompanhe na íntegra:
CBN E A FAMÍLIA - 18-06-19.mp3