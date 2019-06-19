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CBN E A FAMÍLIA

Sem "treta": saiba como lidar com parentes que você não tem afinidade

Ouça a análise no quadro "CBN e a Família" com a psicóloga Adriana Muller

Publicado em 18 de Junho de 2019 às 21:26

Publicado em 

18 jun 2019 às 21:26
Família: parentes são sempre motivo de conversas Crédito: Pixabay
Estamos nos aproximando de um feriado prolongado, que para muitos, é sinônimo de reencontrar a família e aqueles parentes com quem temos pouca afinidade. Seja pela distância ou por algum desentendimento, é necessário ter “jogo de cintura” para evitar desarmonia e brigas familiares. Por isso, no quadro "CBN e a Família",  a comentarista Adriana Muller responde: parentes que não se identificam precisam ser amigos? Ou é preciso que todos fiquem juntos e mantenham a cordialidade para conservar a unidade da família?
"Por mais que nos sentimos exprimidos, temos sempre um espaço de manobra, ou seja, como saber se posicionar diante desse familiar. Em segundo, podemos focar nas qualidades que essa pessoa tem, se desprendendo dos pontos negativos. E ainda devemos entender: não dá pra mudar ninguém. Devemos aceitar isso", destaca.
Acompanhe na íntegra:
CBN E A FAMÍLIA - 18-06-19.mp3

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