Sem "treta": saiba como lidar com parentes que você não tem afinidade

Estamos nos aproximando de um feriado prolongado, que para muitos, é sinônimo de reencontrar a família e aqueles parentes com quem temos pouca afinidade. Seja pela distância ou por algum desentendimento, é necessário ter “jogo de cintura” para evitar desarmonia e brigas familiares. Por isso, no quadro "CBN e a Família", a comentarista Adriana Muller responde: parentes que não se identificam precisam ser amigos? Ou é preciso que todos fiquem juntos e mantenham a cordialidade para conservar a unidade da família?