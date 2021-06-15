Excesso de mensagens via WhatsApp pode prejudicar a relação do casal?

Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida à reflexão sobre a convivência de casal, mas com uma ótica diferenciada e antenada aos tempos atuais: a comunicação virtual. O WhatsApp, por exemplo, é o aplicativo de mensagens mais popular entre os internautas, mas será que aquele tipo de parceiro(a) que fica mandando mensagem toda hora para a outra pessoa pode prejudicar a relação do casal? E quando o outro começa a se sentir incomodado com tantas mensagens? A comentarista analisa: