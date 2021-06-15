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CBN e a Família

Excesso de mensagens via WhatsApp pode prejudicar a relação do casal?

A análise é da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 17:21

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

15 jun 2021 às 17:21
Whatsapp
Whatsapp Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e a Família, Adriana Müller convida à reflexão sobre a convivência de casal, mas com uma ótica diferenciada e antenada aos tempos atuais: a comunicação virtual. O WhatsApp, por exemplo, é o aplicativo de mensagens mais popular entre os internautas, mas será que aquele tipo de parceiro(a) que fica mandando mensagem toda hora para a outra pessoa pode prejudicar a relação do casal? E quando o outro começa a se sentir incomodado com tantas mensagens? A comentarista analisa:
CBN e a Família - 15/06/2021

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