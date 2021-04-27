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ADRIANA MÜLLER

Conheça a "síndrome do impostor" e como ela sabota seu sucesso

Ouça a análise da psicóloga Adriana Müller

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 15:55

Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

27 abr 2021 às 15:55
O assunto é "síndrome do impostor" Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN e a Família, o assunto é a "síndrome do impostor". O nome "impostor" vem do sentimento de fraude que a pessoa com síndrome tem, mesmo ela tendo trabalhando duro para alcançar o sucesso, ou seja, achar que não é 'boa o suficiente' e que a qualquer momento isso vai ser descoberto.
CBN e a Família - 27-04-21.mp3
"A pessoa é capacitada mas se sente inferior. Acha que é desqualificada e subestima as próprias habilidades. Acha que está enganando os outros e não consegue aceitar o próprio sucesso", explica Adriana Müller. Ouça a análise completa!

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