Conheça a "síndrome do impostor" e como ela sabota seu sucesso

Nesta edição do CBN e a Família, o assunto é a "síndrome do impostor". O nome "impostor" vem do sentimento de fraude que a pessoa com síndrome tem, mesmo ela tendo trabalhando duro para alcançar o sucesso, ou seja, achar que não é 'boa o suficiente' e que a qualquer momento isso vai ser descoberto.
CBN e a Família - 27-04-21.mp3
"A pessoa é capacitada mas se sente inferior. Acha que é desqualificada e subestima as próprias habilidades. Acha que está enganando os outros e não consegue aceitar o próprio sucesso", explica Adriana Müller. Ouça a análise completa!