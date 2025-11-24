Conheça os melhores alimentos para nutrir e fortalecer pele, cabelo e unhas

A alimentação é uma aliada na saúde da pele, cabelo e unhas! Este é o assunto em destaque nesta edição do Boa Mesa CBN, com a comentarista Roberta Larica. Especialistas apontam que adicionar comidas ideais ao seu cardápio é o segredo para uma pele firme e articulações fortes. Entre alimentos indicados nesse cardápio estão, por exemplo, as oleaginosas - castanha e nozes - , algumas sementes e alimentos ricos em ômega-3, como peixes, que ajudam a manter a pele hidratada. Ouça a conversa completa!