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BOA MESA CBN

Conheça os melhores alimentos para nutrir e fortalecer pele, cabelo e unhas

Acompanhe o comentário da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 24 de Novembro de 2025 às 17:15

Publicado em 

24 nov 2025 às 17:15
Peixe grelhado
Peixe grelhado Crédito: Pexels
A alimentação é uma aliada na saúde da pele, cabelo e unhas! Este é o assunto em destaque nesta edição do Boa Mesa CBN, com a comentarista Roberta Larica. Especialistas apontam que adicionar comidas ideais ao seu cardápio é o segredo para uma pele firme e articulações fortes. Entre alimentos indicados nesse cardápio estão, por exemplo, as oleaginosas - castanha e nozes - , algumas sementes e alimentos ricos em ômega-3, como peixes, que ajudam a manter a pele hidratada. Ouça a conversa completa!
Boa Mesa CBN - 24-11-25

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