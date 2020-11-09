Afinal, consumir carne vermelha faz bem ou faz mal para a saúde?

Quando o assunto é alimentação, ela sempre aparece em destaque e desperta polêmicas: a carne vermelha! Afinal, o seu consumo pode trazer mais benefícios ou malefícios à saúde? Estudos já relacionaram a alta ingestão da carne vermelha ao aumento do colesterol e risco de doenças do coração e câncer, por exemplo. Entretanto, se consumida com moderação, apontam os especialistas, ela pode trazer benefícios, já que é rica em proteína e fonte de ferro e zinco. Este é o assunto de Roberta Larica nesta edição do Boa Mesa CBN. Ouça o que ela diz sobre a ingestão do alimento!