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BOA MESA CBN

Afinal, consumir carne vermelha faz bem ou faz mal para a saúde?

Ouça as orientações da nutricionista Roberta Larica

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 17:45

Publicado em 

09 nov 2020 às 17:45
O assunto desta edição do Boa Mesa CBN é a carne vermelha Crédito: Javon Swaby/Pexels
Quando o assunto é alimentação, ela sempre aparece em destaque e desperta polêmicas: a carne vermelha! Afinal, o seu consumo pode trazer mais benefícios ou malefícios à saúde? Estudos já relacionaram a alta ingestão da carne vermelha ao aumento do colesterol e risco de doenças do coração e câncer, por exemplo. Entretanto, se consumida com moderação, apontam os especialistas, ela pode trazer benefícios, já que é rica em proteína e fonte de ferro e zinco. Este é o assunto de Roberta Larica nesta edição do Boa Mesa CBN. Ouça o que ela diz sobre a ingestão do alimento!
Boa Mesa CBN - 09-11-20

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