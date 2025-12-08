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Arquibancada CBN

Copa do Mundo: Brasil enfrenta Marrocos em busca do hexa

Acompanhe o comentário do jornalista Vinicius Lima

Publicado em 08 de Dezembro de 2025 às 17:29

Publicado em 

08 dez 2025 às 17:29
Veja a tabela da Copa do Mundo 2026
Veja a tabela da Copa do Mundo 2026 Crédito: Fifa
Nesta edição do Arquibancada CBN, o comentarista Vinicius Lima analisou os grupos que foram formados para a Copa do Mundo de 2026 e os adversários do Brasil na primeira rodada. Ouça a conversa completa! 
Arquibancada CBN - 08-12-25

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