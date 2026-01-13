Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Potencial candidata à chefia do MPES decide não entrar na disputa

Acompanhe a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 13 de Janeiro de 2026 às 11:15

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

13 jan 2026 às 11:15
MPES
Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva
Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que uma das principais potenciais concorrentes do procurador-geral de Justiça Francisco Berdeal, a promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim decidiu não disputar o comando do Ministério Público Estadual (MPES). Ao menos não em 2026.
Em nota divulgada nesta segunda-feira (12), ela citou "razões pessoais e estratégicas" e anunciou que não vai se inscrever como candidata à lista tríplice. As inscrições começam no dia 19 e seguem até 26 de janeiro. No dia 6 de março, promotores e procuradores devem eleger até três nomes, que vão compor a lista. Caberá ao governador Renato Casagrande (PSB) escolher, entre esses três, quem vai chefiar o MPES pelos próximos dois anos.
Berdeal vai em busca do segundo mandato e é considerado o favorito por ter relação próxima com o chefe do Executivo estadual. Nos bastidores, a decisão de Maria Clara Mendonça Perim de não disputar é considerada estratégica no sentido de não se desgastar numa corrida em que o atual procurador-geral deve ter uma vantagem decisiva. Trata-se do poder da caneta do chefe do Executivo estadual.
É que mesmo se, hipoteticamente, Francisco Berdeal ficasse em terceiro lugar na preferência dos membros do MPES, muito provavelmente seria reconduzido por Casagrande ao cargo. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política -13-01-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados