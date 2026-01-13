Potencial candidata à chefia do MPES decide não entrar na disputa

Sede do MInistério Público do Estado do ES - MPES Crédito: Carlos Alberto Silva

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que uma das principais potenciais concorrentes do procurador-geral de Justiça Francisco Berdeal, a promotora de Justiça Maria Clara Mendonça Perim decidiu não disputar o comando do Ministério Público Estadual (MPES). Ao menos não em 2026.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (12), ela citou "razões pessoais e estratégicas" e anunciou que não vai se inscrever como candidata à lista tríplice. As inscrições começam no dia 19 e seguem até 26 de janeiro. No dia 6 de março, promotores e procuradores devem eleger até três nomes, que vão compor a lista. Caberá ao governador Renato Casagrande (PSB) escolher, entre esses três, quem vai chefiar o MPES pelos próximos dois anos.

Berdeal vai em busca do segundo mandato e é considerado o favorito por ter relação próxima com o chefe do Executivo estadual. Nos bastidores, a decisão de Maria Clara Mendonça Perim de não disputar é considerada estratégica no sentido de não se desgastar numa corrida em que o atual procurador-geral deve ter uma vantagem decisiva. Trata-se do poder da caneta do chefe do Executivo estadual.

É que mesmo se, hipoteticamente, Francisco Berdeal ficasse em terceiro lugar na preferência dos membros do MPES, muito provavelmente seria reconduzido por Casagrande ao cargo. Ouça a conversa completa!