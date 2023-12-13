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CBN e a Política

O que o TJES vai fazer com prédio comprado por R$ 60 milhões

Ouça as análises da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 19:47

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

13 dez 2023 às 19:47
Edifício Greenwich Tower, na Enseada do Suá
Edifício Greenwich Tower, na Enseada do Suá Crédito: Divulgação/Funcef
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) ainda não definiu o novo endereço do Fórum Criminal de Vitória, mas, como a coluna mostrou, um prédio na Avenida Fernando Ferrari, em frente à Ufes, é a opção estudada. Enquanto isso, entre 2022 e 2023, o Tribunal comprou outro imóvel. Trata-se do Edifício Greenwich Tower, de 12 andares, localizado perto da sede do Judiciário estadual.
A coluna da jornalista apura essa aquisição desde a semana passada. Na tarde da última segunda-feira (11), o TJES confirmou a compra e o valor: R$ 60 milhões. O dinheiro saiu do Fundo Especial do Poder Judiciário (Funepj). O fundo é abastecido, entre outros recursos, com parte do valor das taxas que as pessoas pagam aos cartórios, ao registrar um apartamento, por exemplo. O Funepj não conta com transferências do Tesouro estadual. Oito pavimentos do Greenwich pertenciam à Fundação dos Economiários Federais (Funcef), pelos quais o TJES pagou R$ 37 milhões, por meio de contratação direta, sem licitação. Os outros quatro pavimentos eram da empresa capixaba GWA. Para adquirir essa parte, houve desapropriação, no valor de R$ 23 milhões. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 13-12-23

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