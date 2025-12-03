Como foi a conversa entre Casagrande e petistas sobre as eleições 2026 no ES

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que durante duas horas, no último sábado (29), o governador Renato Casagrande (PSB) e representantes do PT no Espírito Santo conversaram sobre as eleições de 2026. O pré-candidato ao Palácio Anchieta Helder Salomão (PT) participou do encontro, que deixou claro que o partido pretende mesmo lançar o deputado federal na corrida pelo comando do Executivo estadual. A reunião, de acordo com o que a coluna apurou, teve um tom cordial. A ideia é que, mesmo em palanques diferentes, não haja uma campanha hostil entre casagrandistas e petistas. O aliado a ser endossado por Casagrande ao governo vai ser anunciado em breve e, ao que tudo indica, o ungido é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que não nutre simpatia pelo PT. Mas com Casagrande a relação é outra. O Partido dos Trabalhadores deve, ainda que informalmente, apoiar a pré-candidatura do socialista ao Senado, que ainda não foi anunciada, mas é dada como certa. O nome do PT para o Senado é Fabiano Contarato, pré-candidato à reeleição. Só que duas vagas vão estar em disputa para o cargo. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 03-12-25