Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CBN e a Política

Como foi a conversa entre Casagrande e petistas sobre as eleições 2026 no ES

Acompanhe o comentário da jornalista Letícia Gonçalves

Publicado em 03 de Dezembro de 2025 às 17:17

Publicado em 

03 dez 2025 às 17:17
Renato Casagrande - entrevista do Anuário
Renato Casagrande - entrevista do Anuário Crédito: Vitor Jubini
Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que durante duas horas, no último sábado (29), o governador Renato Casagrande (PSB) e representantes do PT no Espírito Santo conversaram sobre as eleições de 2026. O pré-candidato ao Palácio Anchieta Helder Salomão (PT) participou do encontro, que deixou claro que o partido pretende mesmo lançar o deputado federal na corrida pelo comando do Executivo estadual. A reunião, de acordo com o que a coluna apurou, teve um tom cordial. A ideia é que, mesmo em palanques diferentes, não haja uma campanha hostil entre casagrandistas e petistas. O aliado a ser endossado por Casagrande ao governo vai ser anunciado em breve e, ao que tudo indica, o ungido é o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB), que não nutre simpatia pelo PT. Mas com Casagrande a relação é outra. O Partido dos Trabalhadores deve, ainda que informalmente, apoiar a pré-candidatura do socialista ao Senado, que ainda não foi anunciada, mas é dada como certa. O nome do PT para o Senado é Fabiano Contarato, pré-candidato à reeleição. Só que duas vagas vão estar em disputa para o cargo. Ouça a conversa completa!
CBN e a Política - 03-12-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados