"Arnaldinho não pode ser classificado como traidor. Ainda", diz secretário de Casagrande

Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Leticia Gonçalves analisa o rebuliço causado pela aparição de Arnaldinho Borgo ao lado de Lorenzo Pazolini no Sambão do Povo. O gesto gerou movimentação do governador Casagrande, provocando reações fortes do secretário Tyago Hoffmann sobre fidelidade e estratégia eleitoral para 2026. Apesar do "climão" no Sambão do Povo e das críticas à postura de Pazolini, o grupo governista ainda mantém as portas abertas para uma reaproximação com o prefeito de Vila Velha. Ouça a conversa completa!