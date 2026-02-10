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CBN e a Política

"Arnaldinho não pode ser classificado como traidor. Ainda", diz secretário de Casagrande

Acompanhe a análise da comentarista Letícia Gonçalves

Publicado em 10 de Fevereiro de 2026 às 11:46

Publicado em 

10 fev 2026 às 11:46
Casagrande (a direita) observa o afago de Pazolini a Arnaldinho durante o discurso do prefeito de Vitória
Casagrande (a direita) observa o afago de Pazolini a Arnaldinho durante o discurso do prefeito de Vitória Crédito: Marcos Salles
Nesta edição do CBN e a Política, a comentarista Leticia Gonçalves analisa o rebuliço causado pela aparição de Arnaldinho Borgo ao lado de Lorenzo Pazolini no Sambão do Povo. O gesto gerou movimentação do governador Casagrande, provocando reações fortes do secretário Tyago Hoffmann sobre fidelidade e estratégia eleitoral para 2026. Apesar do "climão" no Sambão do Povo e das críticas à postura de Pazolini, o grupo governista ainda mantém as portas abertas para uma reaproximação com o prefeito de Vila Velha. Ouça a conversa completa!
CBN E A POLÍTICA - 10-02-26.mp3

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