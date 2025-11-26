Arnaldinho Borgo e Aécio Neves? Veja o que o encontro pode significar

Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, esteve na terça-feira (25) com o deputado federal Aécio Neves, que está prestes a assumir a presidência nacional do PSDB. Arnaldinho, como se sabe, está em busca de um partido. A reunião, em Brasília, provocou diversas especulações. Alguns aliados do prefeito afirmam, nos bastidores, que ele poderia até assumir a presidência estadual do PSDB. O objetivo seria, como também já é conhecimento público, disputar o governo do Espírito Santo. Hoje, o ninho tucano no estado é liderado pelo deputado estadual Vandinho Leite. Aécio deve mexer no comando de diretórios estaduais após ser eleito para a presidência nacional. A eleição está marcada para quinta-feira (27). Outras pessoas próximas a Arnaldinho, porém, confidenciaram à coluna que a reunião com Aécio nem estava prevista, foi um encontro casual. Logo, parece demais esperar que isso resulte em tamanha reviravolta. Ouça a conversa completa!