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CBN e a Política

Arnaldinho Borgo e Aécio Neves? Veja o que o encontro pode significar

Acompanhe o comentário de Letícia Gonçalves

Publicado em 26 de Novembro de 2025 às 17:07

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

26 nov 2025 às 17:07
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025
Arnaldinho Borgo assumiu o segundo mandato na prefeitura de Vila Velha no início de 2025 Crédito: Prefeitura de Vila Velha
CBN e a Política - 26-11-25
Nesta edição de CBN e a Política, a comentarista Letícia Gonçalves traz como destaque a informação que o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, esteve na terça-feira (25) com o deputado federal Aécio Neves, que está prestes a assumir a presidência nacional do PSDB. Arnaldinho, como se sabe, está em busca de um partido. A reunião, em Brasília, provocou diversas especulações. Alguns aliados do prefeito afirmam, nos bastidores, que ele poderia até assumir a presidência estadual do PSDB. O objetivo seria, como também já é conhecimento público, disputar o governo do Espírito Santo. Hoje, o ninho tucano no estado é liderado pelo deputado estadual Vandinho Leite. Aécio deve mexer no comando de diretórios estaduais após ser eleito para a presidência nacional. A eleição está marcada para quinta-feira (27). Outras pessoas próximas a Arnaldinho, porém, confidenciaram à coluna que a reunião com Aécio nem estava prevista, foi um encontro casual. Logo, parece demais esperar que isso resulte em tamanha reviravolta. Ouça a conversa completa!

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