Projeto que libera cassinos e regulamenta jogatina é alvo de polêmicas

Nesta edição do Me Explica Direito, Américo Bedê fala sobre a votação do Projeto de Lei 442/91, que pode legalizar os jogos no Brasil, inclusive cassinos. O pleito vai ocorrer em fevereiro deste ano e divide opiniões. "O projeto será votado em fevereiro, com o tempo necessário para que seja maturado, discutido, para notarmos a quem interessa regularizar jogos, a quem não interessa regularizar jogos; quais são os seus efeitos, quais são as suas causas; o que é bom e o que é ruim", disse o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no último mês.