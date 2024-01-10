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Polícia indicia jovem e adolescentes por falas racistas em vídeo; as implicações do caso

Jovem de 19 anos foi indiciada pela prática de crime de racismo; as duas adolescentes foram indiciadas por ato infracional análogo ao crime de racismo

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 12:05

Publicado em 

10 jan 2024 às 12:05
Polícia investiga caso de vídeo com supostos comentários racistas no ES
Polícia investiga caso de vídeo com supostos comentários racistas no ES Crédito: Reprodução | Redes sociais
A Polícia Civil do Espírito Santo concluiu na terça-feira (9) o inquérito policial que investigava crime de racismo praticado, por meio da rede social, por uma jovem e duas adolescentes no município de Linhares, no Norte do Estado. A jovem de 19 anos e as duas adolescentes, de 17 anos, passaram a ser investigadas por comentários racistas depois que gravaram um vídeo em que usavam pejorativamente a palavra "preto" durante uma "trend" (brincadeira tendência na internet). Segundo a corporação, a jovem de 19 anos foi indiciada pela prática de crime de racismo, com pena de 2 a 5 anos de prisão. As duas adolescentes foram indiciadas por ato infracional análogo ao crime de racismo. O vídeo gravado por elas e todas as reportagens veiculadas na imprensa foram anexados à investigação da polícia. Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê traz como destaque as penalidades e consequências que envolvem o caso. Ouça a conversa completa!
CBN- Me Explica Direito - 10-01-2024

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