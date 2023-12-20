Entenda o que é: indulto de Natal de Lula deve excluir condenados do 8 de janeiro

Nesta edição do "Me Explica Direito", o comentarista Américo Bedê traz como destaque a notícia de que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve excluir do chamado indulto de Natal, benefício que prevê o perdão de pena a condenados por determinados crimes, as pessoas que foram responsabilizadas pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Uma proposta que será levada ao presidente também prevê excluir da lista de beneficiados quem cometeu violência contra mulheres e integrantes de facções criminosas.