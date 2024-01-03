Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Me Explica Direito

Entenda a diferença entre crime, infração e contravenção

A explicação é com o comentarista Américo Bedê

Publicado em 03 de Janeiro de 2024 às 12:25

Publicado em 

03 jan 2024 às 12:25
Justiça
Justiça, judiciário, martelo, decisão judicial Crédito: Pixabay
Nesta edição do Me Explica Direito, o comentarista Américo Bedê inicia uma série de explicações sobre temas que despertam dúvidas na área do Direito. Dessa vez, ele explica, por exemplo, qual a diferença entre crime, infração e contravenção. De acordo com informações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), "toda conduta previamente tipificada pela legislação como ilícita — praticada com dolo ou, ao menos, culpa quando a lei prever tal possibilidade —, é classificada como infração penal".
As infrações se subdividem em duas categorias: crime e contravenção, de acordo com a gravidade. Enquanto os crimes são considerados infrações penais mais graves, as contravenções são aquelas classificadas como mais leves. A principal diferença entre elas é justamente a duração das penas. Outra distinção está na possibilidade de punição por tentativa, que só cabe no caso dos crimes .
Para os crimes, a lei prevê prisão de reclusão ou detenção, que pode chegar a até 30 anos. Eles podem ter natureza dolosa (com intenção) ou culposa (sem intenção). Para este tipo de infração penal são previstos três tipos de pena: privativa de liberdade, restritiva de direitos e multa", explica. Ouça a conversa completa!
CBN - Me Explica Direito - 03-01-2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Condomínios Minha Casa Minha Vida
Minha Casa, Minha Vida foi responsável por quase metade das vendas de imóveis no 1º trimestre
Novidades foram apresentadas durante evento de lançamento dos planos da estratégia de inteligência na sede da BYD, na China.
God’s Eye: BYD confirma chegada de sistema de direção inteligente ao Brasil em 2027
Imagem de destaque
Bolsa primordial: 6 curiosidades sobre a “pelanquinha” na barriga dos gatos 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados