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Renata Rasseli

Começa a venda de ingressos para o Camarote Zig Zag no Sambão

A partir desta segunda (23), o folião pode garantir seu passaporte para a folia no www.camarotezigzag.com.br

Públicado em 

22 dez 2019 às 09:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação
Começa nesta segunda-feira (23) a venda de ingressos para o camarote Zig Zag, que promete ser o mais badalado do Carnaval de Vitória 2020. Localizado no coração da avenida, ao lado do recuo da bateria, o espaço da Rede Gazeta no Sambão do Povo terá serviço de bebida e comida all inclusive, nos dois dias da folia, 14 e 15 de fevereiro. Será ambientado com decoração que valoriza o estilo new wave e memphis style, cores fortes, flúor e formas geométricas. O espaço beleza de O Boticário promete deixar as foliãs produzidas a noite inteira. Os  foliões poderão ainda registrar os melhores momentos do camarote em fotos instantâneas. E mimos sensuais também estão garantidos aos frequentadores do espaço.

DRINQUES DA MODA

Seguindo tendências dos mais drinques mais desejados do verão, o cardápio vai contar com o Tropical Gin, Gin Tônica, Mojito e caipsi de vodca, cachaça e rum.

VENDA DE INGRESSOS

Nesta edição, o camarote Zig Zag receberá convidados da Rede Gazeta, patrocinadores, assinantes e o público em geral. A compra dos ingressos pode ser feita no  www.camarotezigzag.com.br. Assinantes têm preços e condições especiais. 
Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação
Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação
Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação

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Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação
Camarote Zig Zag no Sambão do Povo Crédito: Divulgação

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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