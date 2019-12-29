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Leonel Ximenes

Comando da PM autoriza Escola Militar em Viana, a primeira do ES

Unidade será inaugurada pela prefeitura em fevereiro no bairro Vila Bethânia e terá 400 alunos do 1° ao 9° ano

Públicado em 

29 dez 2019 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Maquete eletrônica da futura Escola Militar de Viana, que está sendo construída em Vila Bethânia Crédito: Prefeitura de Viana
A Prefeitura de Viana e a Polícia Militar vão assinar nos próximos dias o convênio que permitirá o funcionamento da primeira Escola Militar do Espírito Santo. Na semana passada, o Alto-Comando da PM deu a autorização para a parceira com o município.

ESCOLA SERÁ EM VILA BETHÂNIA

A unidade de ensino será inaugurada em fevereiro, no bairro Vila Bethânia, e terá 400 alunos do 1º ao 9º ano. Os professores serão civis, mas de oito a dez policiais militares da reserva, com formação em Pedagogia ou em cursos ligados à Educação, vão ministrar a disciplina Civismo.
Segundo o prefeito Gilson Daniel (Podemos), o convênio vai permitir a contratação dos PMs da reserva e até da ativa, se houver necessidade, mediante processo seletivo.
A Escola Militar do governo federal não será adotada em nenhuma cidade do Espírito Santo, por enquanto. A Secretaria Estadual de Educação também não manifestou interesse nesse modelo de escola.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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