Comando da PM autoriza Escola Militar em Viana, a primeira do ES

Maquete eletrônica da futura Escola Militar de Viana, que está sendo construída em Vila Bethânia Crédito: Prefeitura de Viana

A Prefeitura de Viana e a Polícia Militar vão assinar nos próximos dias o convênio que permitirá o funcionamento da primeira Escola Militar do Espírito Santo. Na semana passada, o Alto-Comando da PM deu a autorização para a parceira com o município.

ESCOLA SERÁ EM VILA BETHÂNIA

A unidade de ensino será inaugurada em fevereiro, no bairro Vila Bethânia, e terá 400 alunos do 1º ao 9º ano. Os professores serão civis, mas de oito a dez policiais militares da reserva, com formação em Pedagogia ou em cursos ligados à Educação, vão ministrar a disciplina Civismo.

Segundo o prefeito Gilson Daniel (Podemos), o convênio vai permitir a contratação dos PMs da reserva e até da ativa, se houver necessidade, mediante processo seletivo.

A Escola Militar do governo federal não será adotada em nenhuma cidade do Espírito Santo, por enquanto. A Secretaria Estadual de Educação também não manifestou interesse nesse modelo de escola.