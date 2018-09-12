Com MC Guimê, Juan Marcus e Vinícius lançam EP que retrata o cotidiano

. Crédito: Universal Music/Divulgação

Juan Marcus e Vinícius são conhecidos por estarem por trás de hits que fazem sucesso no meio sertanejo. Durante os 10 anos de carreira, além de já terem trabalhado com Zé Neto e Cristiano, eles são os autores de muitas canções, inclusive "Regime Fechado" e "Um em 1 Milhão", de Simone e Simaria. Há uns quatro anos, estão apostando no próprio talento como cantores e alertam que a era da composição foi só um atalho para conquistarem os amantes do gênero.

Hoje, mais conhecidos, lançam o EP "Alguns Defeitos" e apostam em parcerias incomuns, como a de MC Guimê, para inovarem na música. "Coração de Rua", que tem a participação do funkeiro, já é sucesso nos shows de Juan Marcus e Vinícius, como eles mesmos garantem. Aliás, a dupla acredita que a mescla de gêneros que ficou mais forte neste álbum foi uma forma de embalar ainda mais uma nova era do sertanejo moderno.

As músicas desse EP tiveram alguma inspiração específica?

Não, é mais o que a gente vivencia. Às vezes, vem da conversa que a gente tem com alguém que acaba virando música porque, como compositores, essa é a rotina que a gente adora, né? Então, dentro do que já fazemos, separamos o que achamos que é o melhor e transformamos em melodia. Se a gente pegar a música, em geral, nem sempre vivemos aquelas situações, embora algumas canções, em especial, tenham experiências particulares. Mas não é regra

E como acham que os fãs receberam essa mistura de gêneros até agora?

A gente lançou tudo na última semana, nas plataformas digitais. E ousamos dizer que nunca tivemos uma aceitação tão boa com o nosso trabalho do que dessa vez. Não falando só da música de trabalho ("Alguns Defeitos"), mas do geral mesmo. Todas as faixas, as pessoas gostaram bastante. Era a nossa intenção fazermos algo diferente

Tanto queriam algo diferente que chamaram o Guimê...

Sim, claro... Isso foi algo que a gente arriscou e deu muito certo. A gente está cantando a música com o Guimê em shows e está muito bem aceita. Já está na boca da galera (risos)

Falando das parcerias do CD, vocês convidaram um funkeiro e um humorista para cantar e contracenar, respectivamente. Deu certo, como queriam?

O resultado ficou melhor do que a gente estava esperando. A gente, inclusive, espera seguir nessa onda de parcerias para os próximos trabalhos. O Guimê, especificamente, a gente conheceu por meio de um amigo em comum e, depois desse trabalho juntos, nós ficamos mais fãs dele. Não foi aquela coisa de "só gravar". Teve uma amizade que rolou por trás, sabe? E foi muito bom para a gente, como artista, conhecer outros nichos também. O pessoal até brinca que a gente não é só do sertanejo, é do pop e é do pop rock

Nas músicas, vocês falam bastante de amor, inclusive em "Alguns Defeitos", com um toque de humor. Acham que o amor tem que ter "piada" para dar certo?

A gente compôs a música e ela trata justamente dessa questão dos relacionamentos. Para acabar com eles, as pessoas acabam usando a justificativa dos defeitos que as pessoas têm, mas todo mundo tem os seus defeitos. E aí, veio a ideia de trazer o Rafael Portugal (humorista do Porta dos Fundos) para fazer o clipe com a gente. Achamos que essa pegada no vídeo funcionou bem, mas foi só para descontrair mesmo. No final das contas, avaliamos que ficou mais legal do que se a gente só fizesse o romance, só o "sério"

E qual é o defeito de vocês?

A gente até conversou sobre isso antes (risos). Achamos que o nosso defeito é o mesmo: ansiedade. A ansiedade consome, principalmente porque a gente trabalha em um ritmo muito frenético, criamos muitas expectativas

E essa ansiedade já atrapalhou em alguma relação?

Acho que não atrapalhar... Mas, às vezes, faz a gente criar uma expectativa que não existe. Aí vem a frustração. Mas acho que é algo natural

Falando da carreira, vocês começaram como compositores de grandes cantores. Hoje, vocês são o centro. Como foi essa transição?

A gente sempre quis nossa carreira como artista, a gente cantando. Mas a gente viu na composição um atalho para chegar nesse ponto. Um produtor nosso disse, na ocasião, que começar assim ia fazer a gente ficar conhecido e, em seguida, ficarmos mais famosos no meio. E foi isso que aconteceu. De lá para cá, esse processo foi bem natural, sim

E já atingiram o objetivo que queriam?

A gente está no caminho, né? (Risos). Temos muitos sonhos para realizar ainda, mas estamos bem felizes. Com o tempo, também, a gente vai conquistando mais coisa

E têm novos trabalhos à vista? Turnês, visitas ao Espírito Santo...?