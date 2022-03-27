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Torcedora apaixonada pela Jucutuquara é surpreendida com homenagem

Bete Negri, que é presença constante nos ensaios e desfiles da coruja há mais de 20 anos, nunca tinha sido apresentada à bandeira da escola do coração

Publicado em 27 de Março de 2022 às 09:30

Públicado em 

27 mar 2022 às 09:30
Any Cometti

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Any Cometti

Bete Negri, torcedora da Jucutuquara, é apresentada pela primeira vez à bandeira da escola
Bete Negri, torcedora da Jucutuquara, é apresentada pela primeira vez à bandeira da escola Crédito: Carlos Alberto Silva
Um dos maiores símbolos de respeito e reverência dentro de uma escola de samba é quando o casal de mestre-sala e porta-bandeira entrega a um componente, autoridade ou folião, a bandeira da escola. Nesse momento, se coloca as mãos sobre a bandeira, também chamada de pavilhão, e beija-se o dorso das mãos, em sinal de respeito e reconhecimento à história daquela agremiação.
Nas quadras, esse virou, também, um símbolo de amor. Muitos foliões, apaixonados por suas escolas, sonham em "beijar a bandeira". Corações fanáticos como o de Bete Negri, que pulsa pela Unidos de Jucutuquara há mais de 20 anos. Bete é torcedora fiel. Frequenta todos os ensaios da escola, ajuda no barracão, leva lanche para os componentes. Materializa seu sentimento na ajuda à escola, no olhar apaixonado à bandeira e na voz que canta o samba. Como forma de reconhecimento à Bete e a tantos foliões apaixonados pelas suas escolas, nós da coluna e o casal de mestre-sala e porta-bandeira da Jucutuquara, Marcelinho Ramos e Marina Zanchetta, preparamos essa singela homenagem. Confira!

Any Cometti

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