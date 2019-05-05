Vandinho Leite: a nova cara do PSDB no Espírito Santo Crédito: Amarildo

O deputado estadual Vandinho Leite assumiu neste sábado (4) a presidência estadual do PSDB com discurso e objetivos perfeitamente alinhados com aqueles do próximo presidente nacional do partido, o governador de São Paulo, João Doria – a ser oficializado em convenção nacional daqui a cerca de um mês. Isso significa que o partido, também em terras capixabas, fará uma inflexão ainda maior, abandonando de uma vez por todas suas origens de centro-esquerda e firmando-se no outro hemisfério do mapa partidário, como sigla de centro-direita.

Significa, ainda, buscar com unhas e dentes recuperar o protagonismo no combate ao petismo, perdido para o movimento de Jair Bolsonaro em 2018. A ideia é se apresentar como alternativa para o eleitorado refratário ao PT, porém uma alternativa menos radical e mais racional que o bolsonarismo.

“O partido no Espírito Santo estará totalmente alinhado às novas propostas do grupo do João Doria. Com sua postura, ele dá ao PSDB as condições de se reerguer, através da ética e do antipetismo. Esse protagonismo no antipetismo, que sempre foi do PSDB, precisa voltar para o partido, e o Doria pode fazer isso”, diz Vandinho. “Um ou outro membro no PSDB nacional tenta defender ainda um PSDB mais à esquerda, centro-esquerda. Eu sou totalmente favorável a esse partido defendido pelo Doria, de um PSDB mais centro-direita. Teremos o mesmo norte, total alinhamento, em todos os sentidos.”

Em termos práticos, Vandinho já tem as metas traçadas mirando as próximas eleições municipais, em 2020. O PSDB hoje tem 15 prefeitos e 72 vereadores no Espírito Santo. Vandinho planeja lançar 40 candidatos a prefeito para tentar eleger pelo menos 20, além de aumentar para 85 o número de vereadores.

A prioridade, lógico, é a Grande Vitória. Vandinho afirma que o PSDB tem hoje pré-candidato a prefeito nos quatro maiores municípios, com destaque para Serra e Vitória.

Na Serra, o prefeitável é ele próprio, confirma Vandinho. Já na Capital, a grande aposta do partido é emplacar a filiação do deputado estadual Lorenzo Pazolini (hoje sem partido), com tapete vermelho estendido para ele disputar pelo PSDB a sucessão de Luciano Rezende (Cidadania). Pazolini quer ser candidato em Vitória. Na Assembleia Legislativa, ele e Vandinho estão muito próximos politicamente.

Na avaliação de Vandinho, o delegado de polícia combina “perfeitamente” com a nova cara que ele e outros novos dirigentes querem dar ao PSDB. “É um agente político novo, com excelente imagem. Também tem esse perfil de pensar a política mais de centro-direita. Tem afinidade com o perfil do Doria. Está perfeitamente alinhado. Ele ainda não deu o ok sobre a filiação, mas a conversa está indo bem. Temos proximidade muito grande no plenário, nos debates, nos pontos de vista. Além da relação pessoal, temos uma relação de pensamentos muito próximos.”

Segundo o novo líder tucano no Estado, se Pazolini aceitar o convite, ele o levará até Doria para carimbar a candidatura a prefeito. “Sem dúvida nenhuma. Já conversei isso com o Doria. Se o delegado decidir vir para o partido, estaremos fazendo esse encontro dele com o próprio Doria, para confirmar e colocar luz nesse processo de filiação e também para dar a ele a certeza de que terá a legenda em Vitória.”

Pazolini ontem compareceu à convenção estadual do PSDB e se sentou à mesa do tucanato.

E se Pazolini não topar?

Nesse caso, diz Vandinho, o plano B é a vereadora Neuzinha de Oliveira, eleita há pouco mais de um mês para presidir o PSDB em Vitória.

Ilma em Cariacica

Já em Cariacica, a pré-candidata do PSDB a prefeita é a vereadora Ilma Chrizostomo.

Max Filho

Vandinho trata o prefeito de Vila Velha, Max Filho, como pré-candidato à reeleição pelo PSDB. Garante que, se Max quiser ficar na sigla, o PSDB lhe dará a legenda sem o menor óbice para concorrer à reeleição em 2020. Depende de Max querer ficar.

“Da minha parte, ele não terá nenhum contraponto ao projeto dele. Agora, o que ele vai fazer eu não sei. Se quiser ficar no partido e ser candidato à reeleição, ele terá legenda.”

A princípio, pelo prazo da Justiça Eleitoral, Max pode decidir entre ser ou não candidato pelo PSDB até abril de 2020. Mas Vandinho não tem esse tempo todo. Ele pretende ter uma conversa definitiva com Max sobre os planos dele até agosto.

Isso porque a decisão de Max influi diretamente no planejamento estratégico da nova Executiva estadual visando às eleições de 2020. O PSDB de Vila Velha foi um dos poucos do Estado que não realizou convenção, em março, para escolha da nova Executiva municipal. Assim, caberá a Vandinho indicar os membros da próxima Executiva provisória, podendo tanto manter o grupo de Max no comando como mudar tudo.

Manter os aliados de Max só fará sentido se o prefeito ficar no partido. “A ideia é discutir isso com o prefeito. Não tem por que não manter um comando ligado a ele, se ele decidir ficar no partido e ser candidato. Minhas ideia é decidir isso nos próximos três meses.”

Em tempo: Max não pintou na convenção de ontem.

César Colnago

O ex-vice-governador César Colnago será o vice-presidente estadual do PSDB na gestão Vandinho Leite. Ao contrário do novo presidente, ele é quadro histórico do partido e ligado às raízes ideológicas do PSDB, que cresceram no solo de centro-esquerda. Em entrevista recente à coluna, Colnago chegou a declarar que, se o partido se tornar algo muito diferente dos seus ideais, ele não fica. Será que Colnago foi convencido por Vandinho da necessidade de mudança de perfil ideológico? O novo presidente comenta:

“É claro que o César tem essa raiz. Está no partido há muito tempo. Mas acredito também que ele entende esse novo momento. Não acredito que haja outra forma de o PSDB se reinventar. Respeitando as opiniões tanto dele como de outros líderes do partido em plano nacional, acredito que a linha agora deve ser essa que tem sido defendida de forma incisiva pelo maior líder nacional no momento, o governador João Doria.”

Ricardo Ferraço

E o ex-senador Ricardo Ferraço, está nos planos do partido?

“Ricardo está tocando a vida dele mais no setor privado. Por isso não vai participar dessa nova Executiva”, responde Vandinho, que foi assessor do então senador. “É um querido amigo meu. Todos sabem da nossa relação fraterna. E estaremos à disposição dele caso queira em algum momento voltar à atividade política.”