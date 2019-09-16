Torino é indicado para relatar processo contra Assumção, colega no PSL

Escolhido por Hudson, Torino tampouco se mostra à vontade com a designação. Sobre a conduta de Assumção, ele contemporiza e alivia o peso da fala do colega de bancada. Segundo ele, "cada um tem o seu mandato e exerce o mandato como quer".

"Não tenho uma definição [sobre aceitar a relatoria]. Cada um tem o seu mandato e exerce o mandato como quer. Estamos todos muito consternados com a situação da segurança pública no Espírito Santo. Ele fez uma fala muito feroz. Não retiro as palavras dele porque foram as palavras dele. Mas só estava consternado com a situação. O Capitão Assumção é um deputado muito amável. Foi no calor do momento. Então depende dele. O mandato é de cada um e cada um faz o seu mandato como quer. Mas ele tem aqui grandes amigos para dar a ele bons conselhos."