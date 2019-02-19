Professor da Ufes vai coordenar o Enade

O historiador e professor da Ufes Ricardo da Costa anunciou, em um post no Facebook, que fará parte da equipe de governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

O professor não especificou o cargo, mas a coluna apurou que ele será coordenador-geral do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), na Diretoria de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Trata-se de cargo de destaque no Ministério da Educação (MEC), sob o comando do filósofo Ricardo Vélez Rodríguez.

Ricardo da Costa aguarda a conclusão do seu pedido de cessão, encaminhado por ele à Reitoria da Ufes, para poder assumir o cargo.

Ele atualmente é professor de História da Arte no Centro de Artes da Ufes. Antes disso, foi professor do Departamento de História da mesma universidade. Tem livros publicados sobre a Idade Média, período histórico no qual é especialista.