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Vitor Vogas

Professor da Ufes vai coordenar o Enade

Trata-se de cargo de destaque no Ministério da Educação (MEC), sob o comando do filósofo Ricardo Vélez Rodríguez.

Públicado em 

19 fev 2019 às 19:35
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

O historiador e professor da Ufes Ricardo da Costa anunciou, em um post no Facebook, que fará parte da equipe de governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL).
O professor não especificou o cargo, mas a coluna apurou que ele será coordenador-geral do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), na Diretoria de Avaliação da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Trata-se de cargo de destaque no Ministério da Educação (MEC), sob o comando do filósofo Ricardo Vélez Rodríguez.
Ricardo da Costa aguarda a conclusão do seu pedido de cessão, encaminhado por ele à Reitoria da Ufes, para poder assumir o cargo.
Ele atualmente é professor de História da Arte no Centro de Artes da Ufes. Antes disso, foi professor do Departamento de História da mesma universidade. Tem livros publicados sobre a Idade Média, período histórico no qual é especialista.
O professor tem perfil sintonizado com o do ministro da Educação, Vélez Rodríguez. É cristão, conservador e tem pensamento político alinhado com a direita que chegou ao poder com Jair Bolsonaro.

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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