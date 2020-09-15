Primeira grande marqueteira do ES fará a campanha de Coser em Vitória

Bete Rodrigues fará a campanha de João Coser em Vitória Crédito: Facebook

João Coser (PT) definiu quem assinará o marketing e a propaganda eleitoral da sua campanha à Bete Rodrigues, uma antiga colaboradora dele. Bete foi a responsável pelas campanhas de Coser em suas duas eleições para prefeito, em 2004 e em 2008, além de suas duas vitórias em eleições para a Câmara Federal, nos anos de 1994 e 1998. Assim, foi ela quem dirigiu as campanhas das quatro vitórias eleitorais mais importantes da carreira de Coser. O ex-prefeito(PT) definiu quem assinará o marketing e a propaganda eleitoral da sua campanha à Prefeitura de Vitória . O petista fechou acordo com a renomada jornalista e marqueteira, uma antiga colaboradora dele. Bete foi a responsável pelas campanhas de Coser em suas duas eleições para prefeito, em 2004 e em 2008, além de suas duas vitórias em eleições para a Câmara Federal, nos anos de 1994 e 1998. Assim, foi ela quem dirigiu as campanhas das quatro vitórias eleitorais mais importantes da carreira de Coser.

Pioneira do marketing eleitoral no Espírito Santo no fim dos anos 1980, Bete é conhecida nos bastidores políticos como “A Bruxa” – apelido que mistura um pouco de maldade com respeito e temor por suas habilidades. Fazendo jus à sua história, ela pode ser considerada praticamente uma lenda viva nessa área no Espírito Santo.

Antes de abraçar a carreira de marqueteira, Bete foi professora da Ufes (especialista em literatura espanhola) e editora de A Gazeta. Sua primeira grande campanha, a que marcou o seu ingresso na área, foi a de Albuíno Azeredo, com o apoio do então governador Max Mauro, para o governo do Estado, em 1990.

Essa campanha foi seu primeiro triunfo e o primeiro de três governadores capixabas que Bete ajudou a eleger, mas não só isso. A eleição de Albuíno é até hoje considerada um marco do marketing político no Espírito Santo, devido à série de inovações que introduziu na maneira de se fazer campanhas no Estado. Pela primeira vez, a figura do “marqueteiro” passou a ser tratada com protagonismo. Era o ano seguinte à eleição de Collor para a Presidência da República, numa campanha que maximizou a importância do marketing eleitoral Brasil afora.

Entre outros detalhes que hoje são quase triviais de tão repetidos, a campanha de Albuíno transformou a produção de jingles no Espírito Santo e a realização de showmícios (então permitidos pela Justiça Eleitoral), com militância paga agitando bandeiras. Inovou, ainda, nos métodos de utilização do audiovisual no horário eleitoral gratuito, procurando explorar o lado emocional do cérebro para gerar empatia e identificação no eleitorado.

A narrativa de Albuíno, por exemplo, foi a história de superação do menino negro pobre que quebrava pedras e vendia doce de mamão para ajudar a família e que, com muita luta, tornou-se um grande engenheiro.

Depois disso, Bete fez a campanha de José Ignácio para o governo do Estado (1998) e as de Hartung para o Palácio Anchieta (2002 e 2006), além das já mencionadas de João Coser a prefeito de Vitória.

Assim como a de Albuíno, a primeira de Coser (contra César Colnago, do PSDB, em 2004) é muito lembrada porque, nos dois casos, os candidatos largaram com menos de 10% de intenções de voto nas pesquisas e conseguiram viradas marcantes.

Após atingir o ápice nos anos 2000, Bete passou a viver dias menos gloriosos. Na última década, embora sempre muito respeitada, não experimentou a melhor fase de sua carreira em matéria de clientes e resultados. Ficou distante, por exemplo, das grandes campanhas ao governo do Estado e à Prefeitura de Vitória.

Em 2014, na fase anterior à campanha, chegou a manter conversas com Paulo Hartung, mas a campanha de retorno desse ao Palácio Anchieta (a do “abrace o Paulo”) foi feita pelo alagoano Jorge Oliveira. Em 2018, a de Casagrande foi feita pela atual superintendente estadual de Comunicação, Flávia Mignoni – colaboradora de Bete num passado já distante, há mais de uma década.

Já as duas campanhas vitoriosas de Luciano Rezende (Cidadania) para a Prefeitura de Vitória foram feitas, nessa ordem, por dois “forasteiros”: Jorge Oliveira (2012) e Paulo Pestana (2016), radicado em Brasília e agora marqueteiro de Fabrício Gandini (Cidadania) na disputa em Vitória.

JACKELINE ROCHA

Na eleição ao governo do Estado em 2018, Bete dirigiu pessoalmente a campanha da petista Jackeline Rocha, então completamente desconhecida pelo público capixaba. Indiretamente, Bete também participou da campanha do empresário Aridelmo Teixeira (então no PTB), feita pela mesma agência. Esquerda e direita, no caso.

Na oportunidade, Bete gostou muito de trabalhar com Jackeline. Em bate-papo com o colunista durante aquela eleição, chegou a dizer que o texto dela “ganhava vida” na voz de Jackeline. Agora, a “Bruxa” volta a trabalhar com a petista, escolhida por Coser para ser a sua vice em uma chapa puro-sangue à prefeitura.

YO NO CREO EN BRUJAS…

Em meados de junho, João Coser dizia a interlocutores que buscava, para sua campanha, um marqueteiro de fora do Espírito Santo, que aportasse ideias frescas para ele.

...PERO QUE LAS HAY, LAS HAY

Acabou fechando mesmo com sua antiga marqueteira, de quatro vitórias eleitorais. Deve ter ouvido um dos jinglezinhos de uma das campanhas presidenciais do líder maior do seu partido no Brasil: “Não troque o certo pelo duvidoso”...

THE MONEY IS ON THE TABLE

Ok, Bete Rodrigues não vive a melhor fase de sua carreira, mas… até pelo currículo resumido acima, barata com certeza ela não é. O PT tem a maior bancada da Câmara Federal e, portanto, a maior cota do fundo eleitoral. Pelo jeito, a direção nacional do partido está mesmo a fim de investir pesado na eleição de Coser em Vitória. Sua campanha terá recursos.

ENQUANTO ISSO, EM VILA VELHA...