Por que Hartung apostou nos servidores por designação temporária?

O segredo para o exitoso ajuste fiscal promovido por Paulo Hartung à frente do Executivo estadual nos últimos quatro anos residiu no corte substancial de servidores em regime de designação temporária, os famosos DTs – largamente contratados pelo governo do Espírito Santo desde os anos 1990 e muito mais comuns aqui do que em outros Estados. Foi o que revelou reportagem da revista “piauí” publicada em maio, trazendo, mais que um perfil de Hartung, um raio-xis de seu ajuste fiscal.

No dia 2 de janeiro de 2015, o segundo do seu último governo, Hartung editou o decreto de redução de gastos que daria a moldura da sua administração até o fim de 2018. Entre as normas e diretrizes estabelecidas no texto, o governador determinou, em prazo de 60 dias, a redução de no mínimo 20% do “número de contratados em regime de designação temporária” – aqueles contratados, a princípio, por curtos prazos, que deveriam ser nomeados somente em casos extraordinários, para cobrir a ocasional carência de servidores efetivos, até a realização de concurso público para preencher tais postos.

Como mostra a reportagem da “piauí”, os funcionários em regime de “designação temporária’, segundo a Secretaria de Estado de Gestão, eram pouco mais de 22 mil em dezembro de 2014, em meio a um total de pouco mais de 62 mil servidores ativos do Executivo. Ou seja, cerca de 36% de todos os funcionários do Poder que mais emprega. A título de comparação, em 2014, servidores ativos com esse vínculo empregatício representavam 3% no governo do Rio de Janeiro. O número, segundo a “piauí”, chama a atenção até de uma pesquisadora do IBGE: “Bastante”, disse Vânia Pacheco.

Assim, conta a reportagem, “aproximadamente um terço das pessoas que trabalhavam para o governo do Espírito Santo não eram, a rigor, funcionários públicos efetivos. Não tinham os mesmos direitos. Cortar pelo menos 20% de 22 mil trabalhadores faz uma boa diferença na hora de se fazer ajuste fiscal”.

Integrantes da equipe de Hartung confirmaram à "piauí" a estratégia adotada. “Efetivo você não pode reduzir, é uma dificuldade”, disse Dayse Lemos, secretária estadual de Recursos Humanos durante todo o governo passado. “Então a gente reduziu naquilo que era possível. Foi isso que ajudou a reduzir o valor total da folha”.

O economista Haroldo Corrêa Rocha, secretário de Educação de Hartung em seus dois últimos governos, também expõe o caminho seguido. A antiga pasta dele, por sinal, é recordista em nomeação de DTs – segundo ele, vínculo mantido por 60% ou mais dos professores e demais funcionários vinculados à Sedu.

“Somos campeões, disparado. Tem décadas que nós somos o número 1 em quantidade de temporários. É excelente isso”, disse ele à reportagem, que registra:

“Além de ser facilmente cortável, esse grande contingente de funcionários com vínculo precário também ajuda no controle das despesas com inativos (...). ‘Ele não é efetivo, não é funcionário público, não alimenta a despesa de aposentados’, disse Haroldo Corrêa Rocha. Quando um efetivo se aposenta e não é substituído, ainda assim ele continua a pesar nas contas do estado, só que na folha de inativos. No caso dos temporários, um cargo cortado é um custo total que é eliminado.”

Haroldo confirma à reportagem a “política de contenção de contratações por concurso – e manutenção do largo uso de funcionários temporários – propositalmente perseguida por Hartung em seus dois mandatos anteriores, de 2003 a 2010”.

De acordo com o ex-secretário, essa expansão dos DTs se iniciou em meados dos anos 1990, com motivação pouco nobre: deputados que desmandavam no Estado loteavam a máquina pública e, por meio dos DTs, conseguiam infestá-la com seus apadrinhados, empregando pessoas em troca de votos (sobretudo na Sedu). Porém, uma vez no Palácio Anchieta, Hartung e equipe deliberadamente mantiveram essa política como forma de manter uma margem de manobra para controlar o crescimento dos gastos com pessoal em caso de necessidade. Foi exatamente o que eles fizeram de 2015 a 2018.

“’Isso é uma coisa que a gente herdou lá dos anos 90, mas aí, nos nossos oito anos de governo, a gente aprofunda isso. Podíamos ter feito outro movimento. Criado cargos. Mas não é isso que a gente achava que ia resolver o problema’, argumentou [Haroldo]. ‘Nesses oito anos de governo, o governador controlava com mão de ferro a realização de concursos’.”