Octaciano Neto é demitido da Findes

O ex-secretário estadual de Agricultura Octaciano Neto foi "demitido" pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Desde o início do ano, Octaciano vinha prestando serviços à federação, como pessoa jurídica.
Por meio de sua empresa, a Cristal RI Gestão, Planejamento e Eventos Eireli, Octaciano havia sido contratado para prestar assessoria a dois colegiados da Findes: o Conselho de Desenvolvimento Regional (Conder) e a Câmara de Alimentos e Bebidas. Mas, antes de completar dois meses, o contrato foi rescindido pela direção da Findes.
Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Findes afirmou que "a rescisão aconteceu por questões de redirecionamento de ações no segmento, como é habitual em relações comerciais entre entidades privadas".
O presidente do Conder e presidente em exercício da Findes, José Carlos Zanotelli, foi quem comunicou a decisão a Octaciano. De acordo com Zanotelli, a decisão foi tomada de forma unilateral pela Findes, mas foi uma rescisão amigável, por uma questão estratégica e operacional.
"Fizemos o convite ao Octaciano há cerca de oito meses, quando ele ainda estava no governo Paulo Hartung. Mas, como ele ficou no governo até o fim do mandato, só pudemos efetivamente contratá-lo no início deste ano. Ele foi contratado com o objetivo bem específico de melhorar o ambiente de negócios para que as indústrias tenham melhor relação com as comunidades e para interiorizar o desenvolvimento. Mas, depois do início do contrato, começamos a perceber que os nossos objetivos já estavam um pouco alterados. O que a gente esperava dele a gente já tinha conseguido adiantar. Já tínhamos avançado nas áreas. Então havia duplicidade, e nossos objetivos já eram outros. Operacional e estrategicamente, já não era interessante o contrato, e não teve como a gente continuar."
Zanotelli preferiu não revelar valores contratuais. Disse que Octaciano será pago pelas cercas de três semanas em que sua empresa prestou serviços à Findes.
Além de secretário de Agricultura, Octaciano foi chefe de gabinete no último governo Paulo Hartung. Ele é empresário do ramo de produção e comercialização de carne de carneiro.
Por telefone e aplicativo de mensagem, entramos em contato com o ex-secretário de Agricultura. Até o momento da publicação desta coluna, não obtivemos retorno.
NOTA DA FINDES NA ÍNTEGRA
"A Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) rescindiu contrato com a Cristal RI Gestão, Planejamento e Eventos Eireli, empresa que tem Octaciano Neto como sócio. O contrato tinha como objeto o assessoramento ao Conselho de Desenvolvimento Regional e à Câmara de Alimentos e Bebidas, da Findes. A rescisão aconteceu por questões de redirecionamento de ações no segmento, como é habitual em relações comerciais entre entidades privadas."