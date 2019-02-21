Octaciano Neto é demitido da Findes

Octaciano Neto Crédito: Marcelo Prest

O ex-secretário estadual de Agricultura Octaciano Neto foi "demitido" pela Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes). Desde o início do ano, Octaciano vinha prestando serviços à federação, como pessoa jurídica.

Por meio de sua empresa, a Cristal RI Gestão, Planejamento e Eventos Eireli, Octaciano havia sido contratado para prestar assessoria a dois colegiados da Findes: o Conselho de Desenvolvimento Regional (Conder) e a Câmara de Alimentos e Bebidas. Mas, antes de completar dois meses, o contrato foi rescindido pela direção da Findes.

Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Findes afirmou que "a rescisão aconteceu por questões de redirecionamento de ações no segmento, como é habitual em relações comerciais entre entidades privadas".

O presidente do Conder e presidente em exercício da Findes, José Carlos Zanotelli, foi quem comunicou a decisão a Octaciano. De acordo com Zanotelli, a decisão foi tomada de forma unilateral pela Findes, mas foi uma rescisão amigável, por uma questão estratégica e operacional.

"Fizemos o convite ao Octaciano há cerca de oito meses, quando ele ainda estava no governo Paulo Hartung. Mas, como ele ficou no governo até o fim do mandato, só pudemos efetivamente contratá-lo no início deste ano. Ele foi contratado com o objetivo bem específico de melhorar o ambiente de negócios para que as indústrias tenham melhor relação com as comunidades e para interiorizar o desenvolvimento. Mas, depois do início do contrato, começamos a perceber que os nossos objetivos já estavam um pouco alterados. O que a gente esperava dele a gente já tinha conseguido adiantar. Já tínhamos avançado nas áreas. Então havia duplicidade, e nossos objetivos já eram outros. Operacional e estrategicamente, já não era interessante o contrato, e não teve como a gente continuar."

Zanotelli preferiu não revelar valores contratuais. Disse que Octaciano será pago pelas cercas de três semanas em que sua empresa prestou serviços à Findes.

Além de secretário de Agricultura, Octaciano foi chefe de gabinete no último governo Paulo Hartung. Ele é empresário do ramo de produção e comercialização de carne de carneiro.

Por telefone e aplicativo de mensagem, entramos em contato com o ex-secretário de Agricultura. Até o momento da publicação desta coluna, não obtivemos retorno.

NOTA DA FINDES NA ÍNTEGRA