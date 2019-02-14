Menos dinheiro para educação e segurança no Orçamento de Vitória

Luciano Rezende (PPS) que faz uma série de remanejamentos de recursos no Orçamento municipal de 2019. A Câmara de Vitória aprovou, na tarde desta quarta-feira (13), projeto de lei do prefeito(PPS) que faz uma série de remanejamentos de recursos no Orçamento municipal de 2019.

Entre as mudanças, foi aprovado o remanejamento de R$ 3,5 milhões da Secretaria Municipal de Educação para suplementar a reserva de contingência da prefeitura. Essa verba, inicialmente, seria destinada para a educação integral em jornada ampliada.

Os vereadores também aprovaram o remanejamento de R$ 1 milhão da Secretaria de Segurança Urbana, recurso que agora também vai engordar a reserva de contingência. A verba, originalmente, seria destinada à ampliação do patrulhamento preventivo nas vias da cidade.

A reserva de contingência é uma espécie de “folga” que o Poder Executivo costuma deixar no orçamento para poder usar esses recursos em caso de emergência financeira. Pode ser resumida como uma precaução.

A mudança na alocação dos recursos foi aprovada na Câmara por nove votos a cinco.

Os cinco votos contrários partiram dos vereadores Davi Esmael (PSB), Mazinho dos Anjos (PSB), Max da Mata (PSDB), Roberto Martins (PTB) e Wanderson Marinho (PSC). Em geral, nas justificativas, eles criticaram a retirada de recursos que estavam previstos no orçamento para a educação e a segurança pública.

Durante a discussão em plenário, vereadores que apoiaram o projeto do prefeito alegaram que Luciano se comprometeu a repor, mais à frente, esses recursos agora cortados das secretarias de Educação e de Segurança Urbana.

RESPOSTA DA PREFEITURA

Segundo o secretário municipal do Tesouro, Henrique Valentim, o orçamento, quando foi enviado à Câmara, previa uma reserva de contingência de R$ 5 milhões. Porém, quando a proposta voltou, após emendas dos vereadores, havia apenas R$ 500 mil. "Foi necessário fazer essa correção técnica que retornou o movimento feito anteriormente para repor a reserva de contingência", explica o secretário.