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Vitor Vogas

Filho e nora de Janete de Sá nomeados no governo Casagrande

Deputada garante, porém, que não indicou nenhum dos dois e que eles conseguiram os cargos por méritos próprios. "São profissionais qualificados e buscaram isso."

Publicado em 16 de Março de 2019 às 01:16

Públicado em 

16 mar 2019 às 01:16
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Janete de Sá, deputada estadual pelo PMN Crédito: Reinaldo Carvalho
O filho da deputada estadual Janete de Sá (PMN), Danilo de Sá Venancio, foi nomeado ontem para o cargo comissionado de assessor especial nível IV da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos. No dia 31 de janeiro, a mulher de Danilo, Priscila Viola Borgo, foi nomeada para cargo com a mesma nomenclatura, na Secretaria de Estado da Saúde. Janete faz parte da base do governo Casagrande na Assembleia.
O outro lado
Procurada pela coluna, Janete de Sá disse não ter nada a ver com nenhuma das duas indicações. Segundo a deputada, ambos são dentistas, profissionais qualificados e já tinham trabalhado anteriormente no serviço público estadual: ele, como dentista no presídio de Xuri; ela, na equipe do Hospital Infantil.
Palavras da deputada
“São profissionais qualificados, que já trabalhavam no governo. A Priscila tem mestrado em Gestão pela USP. Se estão lá é unicamente por méritos deles, porque têm currículo e porque buscaram isso. Eu não fiz indicação alguma.”

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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