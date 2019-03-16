Filho e nora de Janete de Sá nomeados no governo Casagrande

Janete de Sá, deputada estadual pelo PMN Crédito: Reinaldo Carvalho

O filho da deputada estadual Janete de Sá (PMN), Danilo de Sá Venancio, foi nomeado ontem para o cargo comissionado de assessor especial nível IV da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos. No dia 31 de janeiro, a mulher de Danilo, Priscila Viola Borgo, foi nomeada para cargo com a mesma nomenclatura, na Secretaria de Estado da Saúde. Janete faz parte da base do governo Casagrande na Assembleia.

O outro lado

Procurada pela coluna, Janete de Sá disse não ter nada a ver com nenhuma das duas indicações. Segundo a deputada, ambos são dentistas, profissionais qualificados e já tinham trabalhado anteriormente no serviço público estadual: ele, como dentista no presídio de Xuri; ela, na equipe do Hospital Infantil.

Palavras da deputada