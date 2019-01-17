Erick Musso já tem apoio de 70% dos deputados para reeleição

O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (PRB), já conta formalmente com o apoio de 21 (incluindo o dele mesmo) dos 30 deputados estaduais eleitos, para garantir sua recondução ao cargo no próximo biênio.

No dia 1º de fevereiro, após tomar posse, os 30 deputados elegerão os integrantes da próxima Mesa Diretora, que comandará a Casa até fevereiro de 2021. Ao lado de Vandinho Leite (PSDB), Musso está colhendo assinaturas dos colegas, e 21 deles já firmaram apoio à chapa liderada por ele. Os outros membros da chapa ainda serão definidos.

Assim, Musso já conseguiu formar maioria para assegurar a reeleição. Matematicamente, a eleição já está decidida. O atual presidente conseguiu reunir assinaturas tanto de deputados reeleitos como de alguns dos que chegarão à Assembleia para o primeiro mandato.

Confira abaixo a lista completa de quem já manifestou apoio a Musso:

Já assinaram:

(Reeleitos)

1. Erick Musso (PRB)

2. Hércules Silveira (MDB)

3. Enivaldo dos Anjos (PSD)

4. Euclério Sampaio (DC)

5. Hudson Leal (PRB)

6. Janete de Sá (PMN)

7. José Esmeraldo (MDB)

8. Marcelo Santos (PDT)

9. Marcos Mansur (PSDB)

10. Rafael Favatto (Patriota)

11. Raquel Lessa (PROS)

(Novatos)

12. Marcos Garcia (PV)

13. Torino Marques (PSL)

14. Danilo Bahiense (PSL)

15. Capitão Assumção (PSL)

16. Carlos Von (Avante)

17. Alexandre Xambinho (Rede)

18. Vandinho Leite (PSDB)

19. Lorenzo Pazolini (PRP)

20. Emílio Mameri (PSDB)

21. Fabrício Gandini (PPS)

Não assinaram:

(Reeleitos)

1. Bruno Lamas (PSB)

2. Dary Pagung (PRP)

3. Sergio Majeski (PSB)

4. Theodorico Ferraço (DEM)

(Novatos)

5. Coronel Quintino (PSL)

6. Luciano Machado (PV)

7. Iriny Lopes (PT)

8. Renzo Vasconcelos (PP)