Desfile é pano de fundo de aproximação entre governo do ES e Vitória

O governador Renato Casagrande (PSB) e o prefeito Luciano Rezende (PPS) deram, na manhã desta terça-feira (8), uma demonstração contundente da parceria entre eles. E usaram as redes sociais para mostrar à população capixaba o novo status do relacionamento político-administrativo entre a Prefeitura de Vitória e o governo estadual a partir da posse de Casagrande.

O governador do Estado, Renato Casagrande, e o prefeito de Vitória, Luciano Rezende Crédito: Reprodução/Facebook

Os dois se reuniram no gabinete do governador e, por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais de Casagrande, foram feitos alguns anúncios, entre os quais uma boa notícia para os moradores de Vitória: o tradicional desfile cívico de Sete de Setembro voltará a ocorrer na Capital , com a presença da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e de alunos de escolas estaduais.

O desfile que marca as comemorações do Dia da Independência sempre havia sido realizado em Vitória, mas no início do governo passado, liderado por Paulo Hartung (sem partido), a tradição foi interrompida. O governador passou a organizar o desfile de modo itinerante em outras cidades, como Cariacica e Linhares.

Luciano e Hartung são adversários políticos. No governo passado, a retirada do desfile de Vitória teve forte carga simbólica, como um reflexo dessa relação ruim. Da mesma forma, o anúncio de que a parada cívica voltará às ruas da Capital, feito logo nos primeiros dias do governo Casagrande, possui um simbolismo muito grande. O recado para a população é o de que o governo estadual e a administração municipal voltam a ter uma parceria intensa.

Foi exatamente o que verbalizou Casagrande, traduzindo em palavras o peso simbólico do ato:

"É muito bom que a gente esteja num diálogo tão parceiro como esse que a gente está fazendo aqui, sabendo que nem tudo a gente vai poder fazer, mas aquilo que estiver ao nosso alcance, do governo e da prefeitura, nós faremos. E a população de Vitória e os visitantes de Vitória sabem que existe uma parceria forte entre o governo e a prefeitura."

A retomada do desfile em Vitória foi tratada pelo próprio Luciano por seu viés simbólico. "Essa questão da parada de Sete de Setembro, por exemplo, é simbólica." O mesmo fez Casagrande:

"Prefeito, o Sete de Setembro volta à Capital como também um ato simbólico de resgate de prestígio da nossa Capital. E a partir deste ato a gente vai avançar em outras parcerias", disse o governador a Luciano, tratando-o como "amigo e companheiro nosso".

Mostrando intimidade, Luciano chamou o governador pelo primeiro nome: Renato (na verdade o segundo, pois o nome completo é José Renato Casagrande). Reforçando a mensagem do governador, o prefeito afirmou que, daqui para a frente, governo e prefeitura terão "uma ação só". E comemorou o início do ano em novas bases.

"É uma ação só. Governo do Estado e Prefeitura de Vitória juntos para benefício da cidade de Vitória e do Estado do Espírito Santo. Conte com a gente. (...) Não viemos pedir sem oferecer a nossa energia, a nossa força. (...) A Prefeitura de Vitória também se coloca à disposição. Podemos fazer tantas coisas juntos. E eu quero dizer que o ano começou muito bem."

Segundo Luciano, a cidade de Vitória volta a receber a atenção que merece. O prefeito se colocou à disposição de Casagrande para retribuir, ajudando o governador no que for preciso. "Que Deus te abençoe e te ilumine para nos conduzir novamente brilhantemente como você sempre fez. Você sabe que nós torcemos pelo seu sucesso e vamos ajudar."

Como os dois sublinharam na transmissão, Luciano é o primeiro dos 78 prefeitos capixabas a ser recebido por Casagrande em audiência oficial - o que também tem grande peso simbólico.

Além do desfile de Sete de Setembro, Luciano destacou que os dois já discutiram uma pauta levada por ele a Casagrande, que inclui mais de 40 pontos. Um deles, destacou, é o término da obra da Leitão da Silva, cuja ordem de serviço foi dada no governo anterior de Casagrande.

Um último indício da proximidade político-administrativa entre os dois foi a presença, na reunião desta terça, de dois ex-secretários de Luciano na equipe da prefeitura que agora são secretários estaduais no governo Casagrande: Davi Diniz (PPS) e Tyago Hoffmann (PSB).