Casagrande: liberação da posse de armas está na "direção errada"

Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva

O governador Renato Casagrande (PSB) criticou nesta segunda-feira (11) o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), em janeiro, que flexibiliza as exigências para a posse de armas em todo o país.

Na avaliação de Casagrande, a política armamentista do governo Bolsonaro está "na direção errada". Segundo ele, o decreto de Bolsonaro nem altera tanto assim as regras anteriores, mas passa uma "mensagem ruim" à população.

O governador demonstrou especial preocupação em que as armas adquiridas legalmente possam servir como "fonte" para o armamento de criminosos.

A opinião de Casagrande sobre o tema foi externada durante a apresentação do plano estratégico de governo a deputados estaduais, em sessão especial na Assembleia Legislativa.

Num primeiro momento, Casagrande se manifestou sobre o decreto de forma indireta, durante o seu pronunciamento aos deputados:

"Nós temos que retirar armas de circulação. Por isso a nossa decisão de criar a Desarme, a delegacia especializada em controle de armas e munições. Não é possível que a gente avance em distribuir armas para todo mundo. Fica um foco de armas para o criminoso, uma fonte de armas para o criminoso."

Após a sessão, o governador foi questionado pela coluna diretamente sobre o decreto. E se manifestou de modo ainda mais incisivo: