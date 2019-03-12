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Vitor Vogas

Casagrande: liberação da posse de armas está na "direção errada"

"Não é possível que a gente avance em distribuir armas para todo mundo", criticou o governador na Assembleia. Para ele, decreto de Bolsonaro passa uma "mensagem ruim"

Publicado em 12 de Março de 2019 às 00:03

Públicado em 

12 mar 2019 às 00:03
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva
O governador Renato Casagrande (PSB) criticou nesta segunda-feira (11) o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), em janeiro, que flexibiliza as exigências para a posse de armas em todo o país.
Na avaliação de Casagrande, a política armamentista do governo Bolsonaro está "na direção errada". Segundo ele, o decreto de Bolsonaro nem altera tanto assim as regras anteriores, mas passa uma "mensagem ruim" à população. 
O governador demonstrou especial preocupação em que as armas adquiridas legalmente possam servir como "fonte" para o armamento de criminosos.
A opinião de Casagrande sobre o tema foi externada durante a apresentação do plano estratégico de governo a deputados estaduais, em sessão especial na Assembleia Legislativa.
Num primeiro momento, Casagrande se manifestou sobre o decreto de forma indireta, durante o seu pronunciamento aos deputados: 
"Nós temos que retirar armas de circulação. Por isso a nossa decisão de criar a Desarme, a delegacia especializada em controle de armas e munições. Não é possível que a gente avance em distribuir armas para todo mundo. Fica um foco de armas para o criminoso, uma fonte de armas para o criminoso."
Após a sessão, o governador foi questionado pela coluna diretamente sobre o decreto. E se manifestou de modo ainda mais incisivo:
"Eu acho que a direção está errada. O decreto nem muda muito do que nós já tínhamos. É bom que a gente diga isso. Mas a mensagem que passa é a mensagem do armamento, da posse de arma, tá certo? E isso é uma mensagem ruim. Sempre que você tem uma quantidade maior de pessoas que busca se armar, também é fonte de armas para o criminoso, porque esse pode buscar na sua casa, na casa de alguém, a arma para cometer algum crime."

Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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