Casagrande defende que Bolsonaro reveja corte de bolsas de pesquisa

"É um apelo que a gente tem que fazer ao governo. Tem muita gente fazendo esse apelo. Acho que o governo tem outros mecanismos para economizar. Eu reconheço as dificuldades do governo federal. Eu sou governador do Estado. Mas o corte na educação, com essa profundidade, um corte linear, é um corte que vai criar muitas dificuldades para as pessoas que precisam e estão vivendo nas universidades e institutos federais, que estão desenvolvendo suas pesquisas, fazendo a sua formação. Então é um apelo que estamos fazendo para que o governo possa imaginar outras alternativas em termos de redução de despesas."