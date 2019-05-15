Casagrande defende que Bolsonaro reveja corte de bolsas de pesquisa

O governador Renato Casagrande (PSB) criticou, na tarde desta quarta-feira (15), a decisão do Ministério da Educação de cortar bolsas concedidas pela Capes a pesquisadores em universidades federais brasileiras.
Casagrande conclamou publicamente o presidente Jair Bolsonaro (PSL) a rever a decisão de cortar as bolsas que viabilizam a realização de pesquisas científicas. No Espírito Santo, os cortes do MEC poderão afetar 150 bolsas de pesquisa.
A fala foi feita no início do pronunciamento do governador em um evento que tem bastante a ver com os temas da educação pública e da ciência: a cerimônia de lançamento do programa Qualificar, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (Secti). Voltado à qualificação profissional de pessoas de baixa renda, o programa vai ofertar cursos profissionalizantes gratuitos nas modalidades presencial, semipresencial e on-line.
Após o pronunciamento, Casagrande reforçou o apelo, em resposta a uma pergunta da coluna:
"É um apelo que a gente tem que fazer ao governo. Tem muita gente fazendo esse apelo. Acho que o governo tem outros mecanismos para economizar. Eu reconheço as dificuldades do governo federal. Eu sou governador do Estado. Mas o corte na educação, com essa profundidade, um corte linear, é um corte que vai criar muitas dificuldades para as pessoas que precisam e estão vivendo nas universidades e institutos federais, que estão desenvolvendo suas pesquisas, fazendo a sua formação. Então é um apelo que estamos fazendo para que o governo possa imaginar outras alternativas em termos de redução de despesas."
A secretária estadual de Ciência e Tecnologia, Cristina Engel, é professora e pesquisadora do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Ela chegou a chefiar expedições científicas na Antártica para reconstrução da base brasileira no contingente gelado, incendiada em 2012.