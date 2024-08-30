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Mudança

PMES transfere sede do 4° Batalhão para outro bairro de Vila Velha

Uma área de 6.576,16 m² foi cedida para a Polícia Militar construir a nova sede do batalhão; antigo prédio será ocupado por outra força da corporação

Públicado em 

30 ago 2024 às 03:30
Vilmara Fernandes

Colunista

Vilmara Fernandes

Batalhão em Vila Velha
Crédito: Arte - Sabrina Cardoso com Microsoft Designer
A sede do 4º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) vai ser transferida para outro bairro em Vila Velha. Vai deixar o Ibes para um prédio que será construído na região de Boa Vista, localizado ao lado do Fórum de Vila Velha. A expectativa é de que a obra seja concluída em dois anos e meio.
De acordo com o comandante da PM, o coronel Douglas Caus, o atual prédio do batalhão é antigo — vem sendo ocupado desde a sua fundação —, com uma estrutura pequena, que precisa de frequentes manutenções.
“Ao longo dos anos não foram feitas reformas e o prédio já não atende mais às novas demandas da corporação, da sociedade. Faltam áreas de estacionamento, de treinamento. O novo local é estratégico, com boa localização, vários pontos de acesso, e está próximo a prédios do Judiciário, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES) e de uma universidade, a UVV”, explicou o militar.
O espaço onde será construída a unidade vem sendo utilizado atualmente como área de estacionamento para os que vão ao Fórum.
Outro ponto é que a nova sede estará próxima de áreas que demandam uma atenção maior da Polícia Militar, em decorrência da forte atuação do tráfico de drogas. É o caso de parte de Boa Vista, Divino Espírito Santo, Soteco, entre outras.
Segundo documentos publicados no Diário Oficial do Estado e no Boletim Geral da PM, a área cedida à corporação, que era de propriedade do governo do Estado,  tem 6.576,16 m². “O projeto da nova estrutura está sendo desenvolvido pelo Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e deve ser apresentado em setembro”, disse Caus.
Após a entrega do projeto, a obra será licitada. O valor do investimento não foi informado. 
Batalhão em Vila Velha
Crédito: Sabrina Cardoso com Microsoft Designer

Sede para força tática

A atual sede do 4º Batalhão permanecerá com a Polícia Militar. A intenção é que, após uma reforma, ela seja ocupada por outra força da corporação.
“Não vamos sair do Ibes. Nossa intenção é manter uma estrutura no local com funcionamento 24 horas. Tudo indica que ficará com o local, após a finalização da obra, a Força Tática”, explicou Caus.

Novas obras

Outras reformas e construções estão previstas para áreas do efetivo militar na Grande Vitória. Entre elas está a restauração e modernização do Quartel de Maruípe, sede da instituição, além do 6º Batalhão da Serra.
O último deve ter sua obra licitada nos próximos meses, considerando que já possui área disponível e que o projeto está sendo concluído.
Há ainda previsão para reforma de unidades militares nas seguintes cidades:
  • Aracruz - reforma
  • Alegre - reforma
  • Linhares - construção de nova unidade
  • Anchieta - construção de uma nova companhia
  • Domingos Martins - construção da sede da 6ª Companhia
  • Jaguaré - construção sede da companhia
  • Pinheiros  - construção sede da companhia
  • Cariacica - reforma da Academia da Polícia
  • Viana - reforma da companhia independente

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Vilmara Fernandes

E jornalista de A Gazeta desde 1996. Antes atuou em A Tribuna. Foi reporter nas editorias de Politica, Cidades e Pauta. Foi Editora de Pauta e Chefe de Reportagem. Desde 2007, atua como reporter especial com foco em materias investigativas em diversas areas.

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